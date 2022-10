După bulversarea Campionatului, urmează și bulversarea Cupei

Despre Centrele de Excelență, care ar fi trebuit să crească valoarea fotbalului nostru nu se mai rostește niciun cuvânt.

„Marea Revoluție a fotbalului” promisă de Răzvan Burleanu în 2014 a eșuat lamentabil. Coeficientul de țară în ierarhiile UEFA și FIFA s-au prăbușit, naționala mare a retrogradat în Liga C, naționalele mici U19, U20 și U21 pierd la scoruri de maidan, iar FRF face experimente care mai de care mai haioase.

Modificări de sistem neclare și cu dezavantaj pentru echipe

Adoptarea sistemului cu play-off și play-out în Liga 1 cu înjumătățirea punctelor și anularea golaverajului de la finalul sezonului regular a stârnit critici și nemulțumiri de la bun început. Argumentul fluturat atunci că vom avea patru dispute atractive FCSB-Dinamo într-un sezon a ținut doar în primul am. Dinamo nu a mai prins primele 6 locuri și, din acest sezon, nici măcar două derby-uri nu se mai joacă, astfel că în loc de patru meciuri FCSB-Dinamo am avut patru „derby-uri” FC Botoșani - Gaz Metan Mediaș, Academica Clinceni - Sepsi sau Voluntari - FC Argeș. An de an spectacolul fotbalistic a devenit tot mai sărăcăcios.

La Liga 2 s-a schimbat regula

Promovarea celor de la UTA din urmă cu trei sezoane a schimbat la eșalonul secund regula înjumătățirii punctelor. UTA avea un avantaj consistent de 11 puncte, iar după înjumătățire a fost la un pas să rateze promovarea. UTA a amenințat la acea vreme cu Tribunalul de Arbitraj Sportiv Internațional. N-a mai fost nevoie, pentru că arădenii au ajuns în Liga 1, dar FRF s-a speriat și a schimbat regula: nu mai taie punctele la Liga 2. În primul eșalon însă regula a rămas. Și va rămâne până când se va ivi o situație-limită în care o echipă din play-off, simțindu-se dezavantajată de regulament, va amenința și ea cu TAS-ul. Gheorghe Hagi și Dan Petrescu s-au plâns mereu de inechitatea acestei reguli, FRF a rămas fermă pe poziție, pe motiv că interesul competiției ar crește.

Doar în Liga 1 locul 3 nu mai este premiat

O altă gogomănie inventată de mințile luminate de la FRF este acest baraj între primele clasate din play-out-ul de salvare de la retrogradare cu ocupanta locului 3 din play-off-ul pentru titlu și cupele europene. „Crește, în acest fel, interesul pentru play-out”, declara Răzvan Burleanu. Serios? Atunci echipele merituoase care au intrat în lupta pentru titlu sunt pe picior de egalitate, dacă nu dezavantajate de echipele care trag să evite Liga 2. Locul 3 nu mai devine loc pe podium, ci este trimis la reciclare cu echipele de pe 7 și 8. Iată cum FRF a schimbat tradiționalul podium cu locurile 1, 2 și 3 într-o „interesantă” ierarhie 1, 2 și 3, 7 sau 8, sărind, desigur pe absolut nemerituoasele echipe clasate pe 4, 5 și 6 în play-off.

Decizie: „Schimbăm sistemul și la Cupa României”

În lipsă de activitate, FRF a mai inventat ceva: schimbarea formatului de desfășurare a Cupei României, stricând tradiția acestei competiții care oferă tuturor echipelor, din toate eșaloanele, șansa să câștige trofeul.

În istoria Cupei au fost finaliste și câștigătoare ale trofeului inedite, surprinzătoare. De exemplu, în ediția 1972-1973, finala s-a desfășurat între Chimia Râmnicu Vâlcea din Divizia B și Constructorul Galați din Divizia C. Cu un deceniu mai devreme, Sticla Arieșul Turda, divizionară B, câștiga finala Cupei contra Rapidului. În 1954, Metalul Reșița, Divizia B, învingea Dinamo în finală. Noul format inventat acum de Răzvan Burleanu omoară farmecul acestei competiții KO în care o echipă mică, dacă are o zi de grație, poate elimina o echipă mare. Acum nu mai este posibil.

Să fie haos: șase echipe și doar trei meciuri în loc de cinci

Cum-necum, s-a ajuns la un nou format, cu patru grupe a câte șase echipe fiecare. Dar nu joacă fiecare cu fiecare! Și atunci cum se poate stabili o ierarhie reală? Luăm, de exemplu, prima grupă, Sepsi, Voluntari, FCU Craiova, Petrolul, Dinamo și Slobozia. Dinamo și Petrolul vor juca cu aceleași echipe: FCU Craiova, Sepsi și Unirea Slobozia, dar nu și între ele! Criteriul de departajare este o altă aberație: golaverajul. Însă cât de real și corect poate fi un golaveraj când nu ai jucat cu toate echipele? Cât de echitabilă poate fi amestecarea rezultatelor din meciurile Dinamo - Unirea Slobozia și Petrolul - Voluntari atât timp cât Dinamo nu joacă nici cu FC Voluntari, nici cu Petrolul? Mai mult, dacă se întâmplă la egalitate de golaveraj? Cum poți departaja două echipe care nu au jucat între ele și sunt ambele pe locul 2, calificabil? Se dă cu banul? Aceeași situație se poate repeta în toate cele patru grupe.

O altă ciudățenie este ierarhizarea în trei grupe valorice pe modelul cupelor europene. Asta dezavantajează echipele mici ca CS Ocna Mureș, Unirea Slobozia, CSC Dumbrăvița sau CSM Alexandria care vor trebui să întâlnească nu una, ci două echipe din urnele valorice superioare în aceeași fază a competiției, spre deosebire de tradiționala tragere la sorți în care erau practic pe picior de egalitate cu echipele din Liga 1, al căror avantaj era doar că intrau mai târziu în competiție