Înghesuială la retrogradarea din Superligă. „Nu mai există «Omenii»”, dar toți se tem de ele

Înjumătățirea punctelor după sezonul regular a echilibrat în mare măsură competiția. Contestată încă de la introducerea noului format, regula a rămas până la urmă neschimbată. S-ar fi putut schimba în cazul unei unanimități, însă singurele echipe care n-au fost de acord cu înjumătățirea punctelor au fost doar cele dezavantajate în acel moment. Celelalte echipe, cărora le-a convenit această apropiere artificială de echipele din față, au tăcut. Anul trecut, Hagi a contestat extrem de vocal regula. „Îmi furați munca! De ce furați punctele Farului? Nu sunt luate pe teren?”, spunea, revoltat, Gheorghe Hagi la acea vreme. În cele din urmă, Farul a reușit să ia titlul în fața FCSB. Anul acesta a venit rândul FCSB că conteste regula. „Avem 9 puncte avans față de Rapid. Eram deja campioni. Acum sunt doar 4. De ce? Nu e vorba de un punct, este vorba de 5 puncte!”, se plânge acum Gigi Becali, care anul trecut terminase sezonul regular la 7 puncte în urma Farului, care, după înjumătățire au devenit 3. Desigur, nu s-a plâns atunci de această regulă. De cealaltă parte, Răzvan Burleanu se felicită pentru ideea cu înjumătățirea punctelor: „Au crescut interesul, spectaculozitatea și audiențele TV și pe stadion”. Nu a arătat și o statistică oficială ale acestor creșteri, dar ne-a îndemnat să-l credem pe cuvânt de onoare. Singurul „argument” oferit a fost că echipele vor primi mai mulți bani din televizări, însă această creștere era oricum stipulată în actului dintre Liga Profesionistă și deținătorul drepturilor TV la prelungirea contractului.

Mai sunt posibile „Omeniile”?

Termenul de „Omenie” datează din sezonul 2012-2013, când Viitorul se afla în pericol de retrogradare și, în mod miraculos, a învins în ultimele trei etape la București și pe FCSB, scor 5-2 în Ghencea, și pe Dinamo, scor 3-2 în „Ștefan cel Mare”. FCSB era deja campioană, iar Dinamo nu se gândea la cupele europene, în timp ce Viitorul se salva de la retrogradare. Atunci Gigi Becali, în ciuda evidențelor și a acuzelor presei, declara senin: „N-a fost blat, a fost o «Omenie» pentru Hagi”.

Acum este din nou invocată această „Omenie” și o eventuală împărțire a echipelor din play-off care ar trage fie pentru FCSB, fie pentru Rapid. Și chiar dacă patronul FCSB a declarat că „Nu mai există în ziua de azi «Omenii»”, el însuși a stabilit care-s echipele pe care le va învinge fără probleme în drumul spre titlu: Sepsi, Farul și CFR.

Chiar și acționarul principal al Rapidului a făcut o aluzie la „Omenie” sugerând voalat că FCSB va avea meciuri facile cu Farul și Universitatea Craiova.

Prima etapă poate, însă, limpezi situația. FCSB, Rapid și CFR Cluj joacă acasă cu Sepsi, Farul, respectiv Universitatea Craiova. Cu victorii pe linie, primele trei rup clasamentul în două, între locurile 3 și 4 diferența ajungând la 5 puncte, greu de recuperat.

Butoiul de pulbere de la Craiova

O altă miză este Cupa României. În situația cea mai ingrată este Universitatea Craiova. Presată de publicul oltean, pe care l-a tot amăgit în ultimii ani că va aduce titlul la Craiova, echipa a dezamăgit an de an culminând cu ediția de anul trecut, când au ratat de tot participarea în cupele europene. Un alt eșec va tulbura și mai mult atmosfera la Craiova, unde fanii nu mai au răbdare. Echipa și-ar putea salva sezonul doar prin participarea în cupele europene, însă pentru asta trebuie să câștige Cupa pentru a merge în Europa League sau, dacă nu ea, măcar CFR Cluj să câștige trofeul iar oltenii să joace barajul pentru Conference League.Momentan Universitatea are șanse mici să urce pe locul 3, mai ales dacă nu înving în acest weekend în Gruia.

De asemenea, în Bănie suporterii sunt atenți și ei pe „Omenii”. „Ne e teamă că Rotaru va încerca cu Becali ceva. E suspectă «prietenia asta», seamănă a «Omenie»”, spun fanii Universității, încheind mesajul cu „Suntem cu ochii pe voi”.

Rapid n-are grija Cupei, însă este obligată să ia 3 puncte cu Farul, în Giulești. Orice punct pierdut o îndepărtează de FCSB, care ar avea, teoretic, un meci abordabil cu Sepsi în acest weekend, pe Arena Națională.

Înghesuială la retrogradare

În play-out nu mai puțin de șapte echipe sunt prinse în hora emoțiilor. Petrolul, Oțelul, Poli Iași, FCU Craiova, Dinamo, Voluntari și Botoșani au 9 meciuri la dispoziție să scape de ultimele patru poziții din clasament.

Cel mai bine clasată din cele șapte, Petrolul este la doar 2 puncte de loc retrogradabil. Are antrenor nou, pe Eugen Neagoe, și fanii speră chiar la meciul de baraj pentru Conference League. Până atunci, „găzarii” au meci greu cu FCU Craiova, echipă aflată în mare pericol, însă la care a revenit, pentru a zecea oară, talismanul Nicolo Napoli. Echipa lui Mititelu poate ajunge pe penultimul loc dacă pierde la Ploiești și va fi greu să se mai ridice de acolo.

Optimism la Dinamo

Cel mai mare salt l-a avut în acest an Dinamo. Dacă de Crăciun i se cânta Prohodul, acum Dinamo poate visa chiar la salvarea directă. Joacă la Sibiu, cu Hermannstadt, în acest weekend și cu o victorie ar face un salt de 3 locuri. Optimismul nu este exagerat. Transferurile au prins foarte bine și jocul este net superior celui din toamnă. Mai mult, la club se vorbește chiar de ieșirea din insolvență în acest sezon pentru a avea drept de joc în Europa din sezonul 2025-2026.