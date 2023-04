Farul Constanța învinge Universitatea Craiova și își consolidează prima poziție

Partida Farul Constanța-Universitatea Craiova s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 3-2.

Atacantul bosniac Elvir Koljic a deschis scorul în minutul 9, dar gazdele au egalat opt minute mai târziu prin golul lui Louis Munteanu. În minutul 37, atacantul constănțenilor Denis Alibec a ratat un penalti acordat după consultarea sistemului VAR.

În repriza a doua s-au mai înscris trei goluri. Alexandru George Cîmpanu a punctat pentru olteni în minutul 48, iar Farul a egalat în minutul 54 prin Constantin Grameni. Constănțenii au întors rezultatul în minutul 84 tot din lovitură de la 11 metri. Marcator a fost fundașul Ionuț Larie.

După trei partide disputate în play off, constănțenii sunt pe primul loc în clasament. Farul are 39 de puncte, cu cinci în plus față de CFR Cluj. Clujenii vor juca duminică, pe teren propriu cu FCSB. Craiovenii au rămas pe locul 4, având 29 de puncte.

Tot sâmbătă, s-au disputat două partide din play out-ul SuperLigii. FC Voluntari-UTA Arad s-a încheiat 1-1, iar U Craiova 1948 a câștigat în deplasare, scor 3-1, partida cu U Cluj.

(sursa: Mediafax)