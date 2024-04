FCSB a câștigat, după 9 ani de așteptare, al șaselea titlu în Liga 1. Campioană avem, așteptăm retrogradatele

Deocamdată, finalul de sezon a rezolvat o singură necunoscută: campioana. În rest, lupta rămâne deschisă și pentru cupele europene, și la retrogradare, și în Cupa României.

Meciul cu Farul a adus titlul

FCSB avea nevoie de un singur punct cu Farul, iar egalul chiar a fost posibil la un moment dat, însă echipa lui Hagi n-a reușit să țină de el chiar dacă FCSB nu a jucat extraordinar. Lipsa lui Florinel Coman, accidentat la acest meci, s-a simțit și coechipierii lui din teren au avut un joc haotic în majoritatea timpului. Din nou, la FCSB, decisive au fost sclipirile individuale. Același lucru s-a văzut și în jocul Farului, echipă tot mai dependentă de inspirația lui Louis Munteanu.

În cupele europene fără Coman și Munteanu?

Atât FCSB, cât și Farul (dacă va prinde un loc de preliminarii în Conference League) vor avea o mare problemă: cei mai buni jucători ai lor urmează să părăsească echipele. Florinel Coman ar trebui să plece în Qatar pentru 5 milioane de euro, iar Louis Munteanu ar trebui să se întoarcă la Fiorentina, de unde Hagi l-a împrumutat pentru acest sezon. Aflați în situația să-și piardă liderii, atât Gigi Becali cât și Gică Hagi să-i mai țină măcar pentru tururile preliminare din cupele europene. „O să încerc să-l mai țin pe Coman să ne ajute să ne calificăm în grupele Champions League. Dacă ne califică îi dau 500.000 de euro”, a declarat Gigi Becali. În privința lui Munteanu, situația este mai delicată. „Nu știu dacă ne putem permite să-l mai păstrăm pe Louis”, a anunțat și Hagi, mai ales că în jurul atacantului s-a creat o adevărată licitație, pe fir intrând și Rapid, și FCSB. Însă Gh. Hagi nu arată semne de îngrijorare: „Eu cresc copii la Academie. Asta știu să fac cel mai bine”, spune el, sugerând că ar avea cu cine să-l înlocuiască pe Munteanu.

La retrogradare, cinci echipe în două puncte

Niciodată nu a fost mai strânsă lupta la retrogradare. Nu mai puțin de cinci echipe sunt în marja a două puncte cu doar două etape înainte de final. Totul este pe muchie de cuțit și doar una va scăpa de retrogradare. Dinamo mai are de jucat la U Cluj și acasă cu UTA. Ca să mai aibă o șansă de salvare, are nevoie de victorii în aceste meciuri. Cel mai bine stă, teoretic, FC Voluntari. Nu i s-au rotunjit punctele la înjumătățire, deci ar mai avea un punct virtual în plus. Însă are meci greu la Botoșani, iar din această dispută cine câștigă are mari șanse mari să se salveze, cine pierde depinde de jocul rezultatelor din ultima etapă. În acest context, FC Hermannstadt și UTA pot decide retrogradatele. UTA are meciuri cu Dinamo și FCU Craiova 1948, iar Hermannstadt, echipă fără obiectiv, cu Poli Iași și FCU Craiova. În niciuna din variante rezultatele de egalitate nu avantajează echipele de la retrogradare și se anunță cel mai încins final de campionat.