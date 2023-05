Răzgândacii 

Tot din cauza arbitrilor. Amândoi au pus tunurile pe șeful FRF, Răzvan Burleanu, și pe șeful arbitrilor, Kyros Vassaras. Ce uită însă și Gigi Becali, și Nelu Varga este că atât FCSB, cât și CFR au votat realegerea lui Burleanu ca președinte al federației, alegere câștigată de șeful FRF cu unanimitate de voturi.

Finalul de campionat a încins spiritele în Liga 1. Faptul că unele greșeli de arbitraj au fost validate și că alte greșeli au fost ignorate de arbitrajul video a stârnit scandaluri după fiecare etapă. Desigur, nu toate deciziile au fost greșite, însă a fost suficient ca una dintre ele să fie interpretabilă ca totul să explodeze.

„Spălați-vă cu Vasaras pe cap”

După înfrângerea cu Rapid, patronul FCSB a anunțat că, gata, vinde clubul pentru 25 de milioane de euro, că deja l-a trecut pe numele surorii sale, Domnica Geambazi, și că i-a lăsat locul în Consiliul de Administrație lui Mihai Stoica. „Plec la Muntele Athos, mă reculeg și apoi mă retrag la mănăstire. Vă las pe voi să vă certați cu Burleanu și să vă spălați cu Vassaras ăsta pe cap”, declara nervos Gigi Becali.

Supărarea n-a durat însă mult și anunțul că vinde tot și se retrage s-a nuanțat după succesul de la Craiova, cu Universitatea. Reintrarea în cărți pentru cucerirea titlului i-a sucit gândurile pe Gigi Becali: „Am crescut special prețul la 40 de milioane ca să nu-l cumpere nimeni, să nu-l mai dau. Am avut ofertă și de 100 de milioane de la un arab cu mulți bani, la recomandarea lui Olăroiu, dar ăla voia și baza din Berceni tot în banii ăștia”. După „răzgândeală”, Becali spune că e decis să cumpere jucători dacă va lua titlul. „Vreau în Liga Campionilor. O să iau 2-3 jucători și jucăm în Ligă! Nu mă interesează nici Europa League, nici Conference League”. Pentru asta însă, FCSB trebuie să câștige titlul în dauna Farului lui Hagi, care este principala favorită în acest moment și care arată o formă excepțională în ultima vreme. Pentru asta, Farul, care depinde doar de rezultatele ei, ar trebui să se încurce de două ori în ultimele trei etape, la Craiova, acasă cu FCSB și în deplasarea de la Cluj cu CFR. În același timp, FCSB trebuie să câștige tot pe linie: acasă cu CFR, la Constanța cu Farul și în ultima etapă, acasă, cu Rapid.

CFR, adio, titlu!

Egalul cu Universitatea Craiova, care a și declanșat la Cluj „jihadul” contra arbitrilor și a FRF, a scos CFR-ul din lupta pentru titlu și, mai mult, ultimele etape ar putea duce echipa din Gruia chiar pe locul 4, loc la limită pentru participarea în cupele europene. În cazul în care Sepsi va cuceri Cupa României, locul 4 nu mai înseamnă nimic, nici măcar barajul cu câștigătoarea play-out-ului.

Urmează colapsul la Cluj?

În situația destul de probabilă ca CFR să rateze grupele cupele europene, singurele aducătoare de bani de la UEFA, echipa ar putea intra în incapacitate de plată și deja se aud voci din club care spun că insolvența este foarte aproape. Clubul a acumulat datorii de aproape 40 de milioane de euro. Mai mult, pentru obținerea licenței UEFA a forțat jucătorii să accepte amânarea salariilor restante, unele neachitate și de patru luni. Însă amânarea aceasta nu poate dura la nesfârșit și doar o prezență în grupele Conference League ar putea aduce bani în vistieria clubului. Apoi, CFR, nemaifiind campioană, nu va mai beneficia de plasa de siguranță că dacă este eliminată din Champions League ar mai avea o șansă în Europa League și apoi Conference League. Necampioană, va începe direct în preliminariile UECL, unde va da pe parcurs de echipe arțăgoase de prin Serbia, Croația, Cehia sau Polonia, care o pot elimina oricând chiar din preliminarii. Iar CFR a arătat de fiecare dată mari slăbiciuni în Europa când a jucat cu echipe din aceste țări.

Și lui Nelu Varga i-au trecut nervii

La fel ca Gigi Becali, și Nelu Varga s-a răzgândit. După avalanșa de acuze și amenințări cu tribunalul la adresa FRF, patronul CFR a dat-o la întors. Nu se mai retrage din fotbal. Adevărul este că nici nu avea cum s-o facă. Din cele 40 de milioane de euro pe care CFR le are datorie, aproximativ 30 de milioane sunt chiar către el, patronul Nelu Varga. Ar fi absurd ca acesta să renunțe peste noapte chiar la milioanele cu care a împrumutat clubul. Mai mult, dacă nu vor veni bani de la UEFA, Varga va trebui să împrumute în continuare clubul pentru a-l menține măcar pe linia de plutire. Pare o situație fără ieșire pe care doar calificarea în grupele Champions League ar putea-o rezolva. Cum șansele la titlu sunt aproape nule, clubul nu este vandabil, cum este cazul FCSB, și nici de jucători care să fie vânduți pe câteva milioane de euro nu dispune, Nelu Varga este în fața unei situații fără ieșire: nici nu poate renunța, nici nu are cu ce să continue, pentru că nu se întrevede o mare performanță în Europa. Pe lângă toate aceste probleme, fără titlu și fără siguranța cupelor europene, nici antrenorul Dan Petrescu nu va mai continua din vară. „Dan Petrescu nu și-a prelungit contractul pentru că așteaptă să vadă dacă ia titlul. În caz contrar, va pleca. El nu va antrena niciodată în România vreo echipă de pe locul 2, 3 sau 4, cu atât mai puțin o echipă nesigură financiar și cu spectrul intrării în insolvență”, ne-au spus surse din club.

„Ies din fotbal, nu mai înghit această hoție a Federației Române de Fotbal. M-au pierdut ca investitor din fotbal, e ultima mea intervenție. O să facem și plângeri penale contra arbitrilor și a FRF.”

Nelu Varga, patron CFR Cluj, după meciul CFR U Craiova 1-1