FRF, după refuzul lui Hagi - Mai devreme sau mai târziu, el va conduce naţionala

"Gheorghe Hagi a anunţat că nu poate prelua echipa naţională a României. Federaţia Română de Fotbal doreşte să îşi exprime recunoştinţa faţă de domnul Gheorghe Hagi pentru deschiderea şi dorinţa sa de a prelua conducerea echipei naţionale de fotbal a României. Cu siguranţă, mai devreme sau mai târziu, domnul Hagi va conduce echipa naţională a României de pe banca tehnică spre noi succese. Spiritul său ambiţios, dăruirea şi pasiunea pentru fotbal reprezintă valori esenţiale care, cu siguranţă, la momentul potrivit, vor aduce beneficii imense echipei naţionale", se menţionează pe site-ul FRF.



"Hagi este un simbol al fotbalului românesc, iar angajamentul său continuu faţă de acest sport este deosebit de apreciat. FRF înţelege însă motivele care au stat la baza deciziei sale de a nu prelua, în acest moment, rolul de selecţioner al echipei naţionale şi respectă decizia sa. FRF îi urează mult succes în continuare în cadrul proiectului Farul Constanţa, având deplina încredere că Gheorghe Hagi va continua să contribuie semnificativ la dezvoltarea fotbalului românesc, aşa cum a făcut-o de-a lungul întregii sale cariere", mai precizează oficialii federaţiei.



FRF susţine că în perioada imediat următoare urmează să identifice cea mai bună variantă pentru postul de selecţioner al României, în baza nominalizărilor Comisiei Tehnice. În comunicat nu se precizează care este următorul antrenor aflat pe lista de propuneri întocmită de Comisia Tehnică.



Preşedintele Comisiei Tehnice a FRF, Mihai Stoichiţă, enumerase la 24 iulie o serie de alţi antrenori aflaţi pe lista cu propuneri printre care Mircea Lucescu, Mirel Rădoi, Adrian Mutu, Cristian Chivu şi Ladislau Boloni, dar tot fără a divulga numele tehnicianului cu care FRF va demara negocieri în cazul unui refuz al lui Gheorghe Hagi.



Antrenorul formaţiei Farul, Gheorghe Hagi, a refuzat postul de selecţioner al echipei naţionale a României, el transmiţând, luni, prin intermediul unui comunicat de presă, că decizia a luat-o ca urmare a unor condiţii impuse de FRF, dar şi a proiectului început la Constanţa.



"Dragi suporteri români, în urma discuţiilor din ultima perioadă, cu privire la dorinţa Federaţiei Române de Fotbal de a fi noul selecţioner al României, doresc să precizez următoarele: Am analizat în ultimele zile această posibilitate, pentru că, pe de o parte, trebuiau îndeplinite anumite condiţii ale FRF, iar pe de altă parte există proiectul pe care l-am început la Farul Constanţa în urmă cu trei ani, unde îmi doresc să construim un club puternic. Din acest motiv am decis că nu pot accepta, în acest moment, propunerea Federaţiei Române de Fotbal de a fi selecţionerul echipei naţionale", se menţionează în comunicatul publicat pe site-ul oficial al clubului Farul.



"A fost cu siguranţă una din cele mai dificile decizii pe care le-am luat în întreaga carieră, pentru că naţionala României reprezintă visul oricărui tehnician român. Mulţumesc tuturor celor care mi-au fost alături în aceste zile. Hai, România! Cu respect, Gheorghe Hagi", se mai menţionează în comunicat.



Antrenorul formaţiei Farul Constanţa, Gheorghe Hagi, a fost desemnat, la 24 iulie, prima opţiune pentru postul de selecţioner al echipei naţionale a României de către Comisia Tehnică a Federaţiei Române de Fotbal. De la acel moment, conducerea FRF a discutat cu Gheorghe Hagi condiţiile preluării conducerii tehnice a primei reprezentative.



Federaţia Română de Fotbal a anunţase la 22 iulie, pe site-ul oficial, încheierea colaborării cu selecţionerul Edward Iordănescu, după ce prelungirea contractului scadent la finalul acestei luni nu a mai fost posibilă, cele două părţi nereuşind să ajungă la o înţelegere.



În mandatul lui Edward Iordănescu, echipa naţională a înregistrat, în 28 de partide, 10 victorii, 10 rezultate de egalitate şi 8 înfrângeri.



După o campanie în Liga Naţiunilor, în 2022, care a reprezentat o etapă de pregătire a preliminariilor pentru EURO 2024, FRF a decis continuarea colaborării cu Iordănescu, iar în campania de calificare pentru turneul final din Germania echipa naţională a încheiat pe primul loc, neînvinsă, şi cu doar 5 goluri primite în cele 10 partide.



La turneul final al EURO 2024, sub conducerea lui Edward Iordănescu, România a câştigat grupa, depăşind Belgia, Slovacia şi Ucraina. În primul meci al turneului final, tricolorii au reuşit cea mai categorică victorie din istoria participărilor la turneele finale, mondiale şi europene, învingând Ucraina cu scorul de 3-0.



