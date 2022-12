O nouă declarație marca Gigi Becali: N-o să las FSCB moștenire la fetele mele. Doar n-o să las moștenire o distrugere

„În momentul în care mă voi retrage din viața publică, atunci o să văd cum dau echipa. Doar n-o să las moștenire o distrugere. Fotbalul e periculos, e patimă, poate să distrugă familii. N-o să las moștenire la fetele mele.

Acum, dacă cineva dă 20 de milioane, o dau. Cu tot cu jucători o dau! Am dat 2,3 milioane de dolari când am luat-o de la Talpan. Au dat-o generalii și cu toți miniștrii, nu mai contează. La ora asta, am 7 milioane de euro dați.

Păi, 10 și cu 7 fac 17. Și mai vreau 3 milioane să câștig. Munca mea, emoțiile mele. Dacă dă cineva 20 de milioane, o dau. Dar, niciodată nu voi lăsa moștenire familiei mele echipa de fotbal”, a mai declarat Gigi Becali, la Pro Arena.