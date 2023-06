Aioani sau Moldovan

Problema este că cei trei au, împreună, două selecții la națională. Doar Târnovanu și Moldovan au prins un meci oficial sub tricolor, în timp ce Aioani, care a mai fost în anturajul selecționatei, ar putea debuta. Suporterii naționalei ar înclina spre Aioani, campion al României cu Farul. A arătat multă siguranță la echipa de club pe întreg parcursul sezonului și mai ales în play-off. La acest capitol stă bine și Horațiu Moldovan, însă rapidistul a comis și câteva gafe copilărești. În ceea ce-l privește pe Târnovanu, majoritatea oamenilor de fotbal consideră că moralul acestuia este afectat de marea greșeală de la Constanța, care a scos FCSB din lupta la titlu.

Edward Iordănescu are de făcut o alegere grea pentru postul de titular în poarta naționalei. Are la dispoziție trei portari lipsiți de experiență la națională, veniți după un sezon greu la cluburile lor. Accidentarea lui Florin Niță de pe 24 mai, în meciul de campionat cu Jablonec, îl dădea titular pe Ionuț Radu, numai că și acesta s-a accidentat în meciul de coșmar al lui Auxerre, din ultima etapă din Franța. Mai mult, Radu a și comis două greșeli grave, cu care și-a îngropat echipa, care a și retrogradat. În aceste condiții, Iordănescu jr e nevoit să meargă pe mâna unui debutant, iar în primul meci, cu Kosovo, cele mai mari șanse le are Aioani să fie titular. Totuși, selecționerul s-ar putea baza și pe Târnovanu, care are o experiență internațională mai mare. A jucat în Conference League și acesta ar putea fi un atu pentru el, în ciuda celor 24 de goluri încasate în grupele UECL și a celor 10 din dubla cu Silkeborg. În plus, dintre cei trei, Edi Iordănescu îl cunoaște cel mai bine, pentru că l-a antrenat în perioada cât a fost „principal” la FCSB.

„Timpul e prea scurt să refac moralul mai multor jucători”

Alegerea portarului titular nu este însă singura problemă care-l preocupă pe selecționer. Nu toți jucătorii selecționați au avut un final fericit de sezon la cluburile la care activează. „Suntem conștienți că pentru mulți dintre jucători sezonul la echipele de club nu a fost unul la nivelul așteptărilor în privința obiectivelor și că această lună aduce cu ea destul de multă incertitudine legată de viitorul lor. Dar responsabilitatea tricoului României și a mizei acestor două deplasări din Kosovo și Elveția depășesc orice dezamăgiri sau frământări din plan personal”, a declarat Edi Iordănescu după reunirea lotului. Din acest punct de vedere, meciul cu Kosovo de la Pristina se anunță dificil. Kosovarii antrenați de legendarul Alain Giresse se bazează pe jucători care au avut un final de sezon reușit. Rahmani este campion în Italia cu Napoli, Rashica este campion în Turcia cu Galatasaray. Îl mai adăugăm și pe portarul Muric, 24 de ani, care a promovat în Premier League-ul din Anglia de pe primul loc, fiind titular în 41 de meciuri. Comparativ cu jucătorii noștri, moralul adversarilor este net superior. De exemplu, majoritatea vedetelor noastre s-au zbătut în mediocritatea ligii secunde din Italia fără vreo realizare. Man și Mihăilă au ratat cu promovarea cu Parma; Moruțan, Rus și Marius Marin s-au clasat cu Pisa pe locul 11 în Serie B, iar Nedelcearu a ratat play-off-ul de promovare Serie A cu Palermo, terminând pe locul 9.

Ne bazăm tot pe Stanciu, Alibec și Hagi

Aruncând un ochi peste lotul convocat, jucătorii de bază rămân tot Stanciu, Alibec și Ianis Hagi, chiar dacă nici ei nu sunt la 100% formă. Chiar dacă în cele 11 etape ale campionatului din China nu este la nivelul anului trecut, Nicușor Stanciu a reușit cinci pase decisive, iar echipa lui, Wuhan Three Towns, ocupă doar locul 8. Este însă căpitanul echipei și cel mai bun jucător. Problema lui este însă că are de suportat o diferență mare de fus orar și adaptarea grea s-a văzut la trecutele convocări. În plus, clubul chinez i-a dat voi să vină la naționala României întotdeauna numai în ultimul moment.

Hagi a revenit pe teren la Glasgow Rangers după mai mult de un an, a prins câteva meciuri și a arătat poftă de joc, deși nu este nici el 100% din ce a fost înainte de accidentare. Totuși el va fi titular în ambele meciuri, în primul rând că nu există un înlocuitor la nivelul lui. De exemplu, Olaru, Moruțan sau Man sunt, în acest moment, sub jocul prestat de Ianis Hagi. Mai mult, aceștia sunt mult mai obosiți după sezonul acesta decât Ianis.

Probleme și cu fundașii

Selecționerul mai are bătăi de cap și cu apărarea. Clujenii Manea, Burcă și Camora au avut un final dezamăgitor de campionat, în care puteau pierde și cupele europene. Au gafat pe rând și, pe mâna lor, CFR a ieșit prematur din lupta la titlu. Iordănescu ar putea apela, astfel, la o linie de apărare de import, cu Rațiu (Huesca), Drăgușin (Genoa), Rus (Pisa) și Nedelcearu (Palermo). În stânga, ar putea evolua și tânărul Opruț (Hermannstadt).

Ar fi momentul ca Florinel Coman să confirme și la națională

„Perla” lui Gigi Becali a avut un an bun la FCSB. A fost motorul echipei, a tras mult de el și a ajuns aproape de potențialul pe care l-a arătat în urmă cu 3-4 ani. La determinarea cu care a jucat finalul de sezon va fi titular în extrema stângă și la națională și ar putea fi momentul în care să „explodeze” și la echipa națională.

Linia de mijloc nu oferă prea multe variante. Titulari: Cicâldău, Tănase, Marius Marin și Nicolae Stanciu, în spatele atacanților Coman în stânga, Alibec, vârf, și Hagi în banda dreaptă.

Sperăm la patru puncte, dar putem face și zero

Primele două meciuri ne-au adus șase puncte, cu Andorra și Belarus, însă greul abia începe. Va fi foarte greu de învins extrem de ambițioasa națională a Kosovo, iar în Elveția mergem să „ciupim” norocos un meci egal, bazându-ne doar pe un mic nucleu de jucători în formă bună, așteptând minuni doar de la Coman, Hagi, Alibec sau Stanciu. Ne mai bazăm pe un capitol la care am stat mai mereu bine: portarul.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹