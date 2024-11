Liga 1 intră în pauză de recuperare. Premieră: Clujul conduce campionatul

Noul calendar, aglomerat și de cele trei pauze de câte două săptămâni pentru meciurile echipei naționale, a împins începutul sezonului în luna iulie, anulând tradiționalele pregătiri de vară și lunga perioadă de „reîncărcare a bateriilor” din iarnă.

Pauza cauzată de meciurile naționalei cu Kosovo și Cipru vine la fix pentru cele mai multe echipe din Superligă. Oboseala se observă la aproape întreaga Ligă, care gâfâie vizibil. Echipe ca Oțelul și Hermannstadt sunt în cădere liberă după un început de sezon mai mult decât promițător. Atât gălățenii, cât și sibienii au avut rezultate care i-au dus în fruntea clasamentului, ambele au învins FCSB, au încurcat Universitatea Craiova și Rapid. Păreau favorite la play-off și acumulau laude peste laude. Oțelul s-a menținut neînvinsă 11 etape și suporterii erau siguri de clasarea în primele 6 echipe la finalul sezonului regulat. Ușor-ușor s-a instalat oboseala și oricât s-au străduit Dorinel Munteanu și Marius Măldărășanu, echipele au alunecat în clasament. Situația cea mai gravă este la Hermannstadt, sibienii ajungând pe ultimul loc, cu șase înfrângeri consecutive, în care au încasat nu mai puțin de 17 goluri. Ultima victorie datează din 31 august, acel 6-2 cu Poli Iași, care a dus și la demisia antrenorului Tony.

Și la Oțelul ultima victorie datează tot de la sfârșitul lunii august, 2-0 cu Sepsi. De atunci a fost campioana rezultatelor de egalitate, însă în ultimele cinci meciuri a încasat patru înfrângeri printre care și un 0-2, acasă, cu Unirea Slobozia, echipă văzută de aproape toți deja retrogradată. „Oțelul a revenit acolo unde i-a fost mereu locul, la mijlocul clasamentului”, spun suporterii gălățeni îngrijorați că declinul ar putea continua spre zona fierbinte a clasamentului. „Noroc că sunt echipe mai slabe ca noi acolo jos”, mai spun ei. Totuși, postul lui Dorinel Munteanu nu este pus în pericol. Poziția pe care o are la club este puternică, fiind de facto conducătorul clubului. De asemenea, deși a avut conflicte cu o parte a galeriei, rămâne o legendă a clubului. A adus singurul titlu la Galați și, de la reînființare, a adus clubul, fără niciun fel de susținere financiară, din liga a treia până în Superligă. Acum însă, Oțelul trece printr-o criză profundă. Un singur punct și căderea de pe locul 2 pe 9, cu 20 de puncte în 16 etape.

„U Cluj, ca Girona în Spania”

Clujenii lui Ovidiu Sabău sunt în continuare lideri în Liga 1, însă echipa este în pierdere de turație. „Ca Girona, anul trecut, în Spania. A pornit furtunos, cu mult entuziasm, însă lipsa de experiență la nivelul ăsta se vede. Se mai observă că echipa este dependentă de forma veteranilor Chipciu și Nistor, 35, respectiv, 36 de ani. În ultimele două meciuri, 1-1 cu Farul și 1-2 cu FCSB, cei doi nu mai fost eficienți. „Se vede vârsta, dar nu avem alții mai buni ca ei”, spun și suporterii lui „U”, încrezători totuși că antrenorul Sabău va găsi soluții ca echipa să rămână în fruntea clasamentului. „Nu ne îngrijorăm că vom rata play-off-ul, ne îngrijorează însă faptul că s-a apropiat CFR-ul la doar trei puncte în spatele nostru”, mai spun ei. În aceste două săptămâni Sabău, cu excepția portarului Gertmonas - convocat la naționala Lituaniei -, va avea tot lotul la dispoziție, fără alte chemări la naționale. „Încercăm să aducem un atacant care să poată juca și în lateral, pe viteză, să se impună unu la unu. Vorbim pentru pauza competițională din iarnă, nu acum. Căutăm jucători care au evoluat până în momentul de față și care pot veni în iarnă. Vrem lot competitiv, concurență, îi ajutăm și pe tineri să se dezvolte. În aceste două săptămâni trebuie să lucrez la moralul și capacitatea de dăruire a lotului. Putem scrie istorie”, a spus Ioan Ovidiu Sabău.

Până la scurta pauză de iarnă, „U” mai are 5 meciuri, însă cel mai important este derby-ul Clujului, cu CFR, pe 12 decembrie. În tur, echipa lui Sabău s-a impus cu 3-2 și s-a instalat pe locul 1 al Ligii 1. Acum situația ar putea fi pe dos, iar CFR să devină lider.

Fără bani, Petrolul - pe podium

În vară, când s-a zvonit că niște milionari turci vor revărsa milioane de euro la Petrolul, entuziasmul a urcat vertiginos la Ploiești. Ulterior milionarii turci nu au mai devenit patroni, ci finanțatori care... nu finanțează. Singurii plătiți de investitorii turci sunt antrenorul pe care l-au instalat, Mehmet Topal, și antrenorul din acte Sanjin Alagic, pentru că Topal nu are licența Pro. În rest, echipa și clubul nu au văzut un euro din Turcia și cu 3-4 salarii restante încearcă să se descurce pe plan local. Chiar și în aceste condiții, Petrolul se menține printre primele 6 echipe, cu șanse reale să prindă play-off-ul, fără ca jucătorii să se plângă.

Vacanță binevenită la Craiova, însă a revenit Sorin Cârțu în club

Chiar dacă este pe 4 în clasament, pentru Universitatea Craiova vin la momentul potrivit cele două săptămâni. Costel Gâlcă are acest timp la dispoziție să aranjeze într-un fel mai coerent lotul. În primul rând aducerea în parametri a lui Cicâldău, care a revenit la Craiova cu multe kilograme în plus. De asemenea, ordonarea jucătorilor aduși din America Centrală, Carlos Mora - din Costa Rica și Luis Paradela - din Cuba, talentați, dar absolut dezordonați în joc, pe principiul „- Ce faci? - Ce nu te-aștepți”, surprinzând și adversarii, dar și coechipierii. Sorin Cârțu, revenit ca oficial în club, este principalul „dușman” al celor doi, considerându-i „niște pârnăi de fotbaliști”, după cum ne-a povestit un apropiat al clubului. Revenirea lui Cârțu la Universitatea ar putea încinge spiritele, acesta criticând deseori tactica lui Gâlcă, cerându-i chiar să plece de la Craiova. „Nu are nicio treabă cu Universitatea. Nu înțelege nimic din spiritul oltean”, declara „Sorinaccio”. Totuși Gâlcă este greu de îndepărtat de la Craiova, însă tot nu reușește țină în frâu grupul oltean condus de Mitriță. Mitriță va fi însă la lotul național în această perioadă, iar antrenorul va avea parte de destulă liniște.

„E bine pentru toți”

Vacanța vine bine pentru cele trei echipe din București. Pentru Rapid este bună pentru integrarea deplină a noilor veniți Boupendza și Clinton N’Jie. Pentru Dinamo este mai degrabă o perioadă de odihnă, pentru că la „câini” nu există o bancă de rezerve la nivelul primei echipe, care prim „11” a dus greul. Și pentru FCSB este o perioadă mai liniștită după meciurile la trei zile pe care l-a avut în ultimele două luni, mai ales că până vacanța de Anul Nou mai are două meciuri în Europa League pe lângă cele 5 etape de campionat, restanța cu FC Botoșani și două meciuri în Cupa României.