Mirel Rădoi are un bilanț „minunat”:  12 meciuri, 22 de goluri. Încasate

Ne frecăm la ochi, ne ciupim, nu ne vine să credem ce vedem: naționala lui Rădoi și a lui Stoichiță stabilește record negativ după record negativ. Acum urmează un alt amical, cu Anglia, echipă pe care am învins-o în ultimii 51 de ani pe unde am prins-o. Va cădea și acest record de invincibilitate care datează din 1970, de la Mondialul din Mexic.

O vorbă românească spune „Mai rău nu se poate!”, însă Mirel Rădoi insistă să ne contrazică și găsește zăcăminte de „mult mai rău”. Meciurile cu Armenia și Georgia, echipe cu care pe vremuri făceam golaveraj, ne-au arătat că „mai răul” este noua realitate din fotbalul nostru la nivelul primei reprezentative. După ce ne-am îmbătat cu apă rece în urma „istoricei” calificări în semifinalele Europeanului U21 din 2019, când i-a crescut cota lui Rădoi și când visam cu ochii deschiși că s-a născut o nouă generație de aur, a urmat realitatea: marile vedete ale echipei de tineret, pe care le vedeam „noul Hagi”, „noul Răducioiu”, noul Lăcătuș”, au revenit la statutul de speranțe adormite în proiect. Gestionarii acestei situații groaznice sunt Mihai „Minte Luminată” Stoichiță, Răzvan „Cel Priceput” Burleanu și nevinovatul Mirel Rădoi, cel care visează să schimbe din temelii fotbalul românesc, de la unul care se apără tot meciul, la unul care atacă tot meciul. Mai lipsește să mai rostească și incredibila lozincă a lui Christoph Daum: „Naționala României va ataca și când nu are mingea”. Lipsește din stafful naționalei Claudiu Răducan cu a lui vorbă „Ai, n-ai mingea, tragi la poartă!”.

Apărare n-avem, mijlocul e slab, iar atacul este inexistent

După Armenia, care ne-a învins fără vedeta lor Mkhitaryan, a venit și rândul Georgiei să ne învețe fotbal cu o echipă secundă, fără cei mai importanți jucători gruzini și cu mulți debutanți. Rădoi a avut ce-a avut mai bun la dispoziție, însă jocul a fost tot unul rușinos. „Ultraofensiva” națională a noastră nu a existat în ofensivă și tradiționala noastră „apărare-beton” nu a existat în apărare. Totuși, jucători de calitate am avea, dar tactica șchioapătă, greșelile abundă și putem concura la titlul de „echipa care pasează cel mai frumos la adversar”.

Ce mai caută Chiricheș la echipa națională?

Printre cei mai slabi jucători de pe teren a fost tricolorul Chiricheș, căpitanul nostru, omul nostru cel mai experimentat, „stâlpul apărării” care joacă în Italia. Rădoi nu observă însă că „experimentatul” Chiricheș este printre cei mai mari gafeori din Serie A, că are cele mai slabe note la Sassuolo în ultimul an. „Gazzetta dello Sport” l-a catalogat pe Chiricheș drept „principalul vinovat pentru ratarea cupelor europene de către Sassuolo, nu mai puțin de 9 puncte fiind pierdute în urma gafelor fundașului român, cel mai mare pericol pentru portarul Consigli”.

Burleanu face alte promisiuni: „Veți vedea din octombrie”

Concluzia după suita de meciuri din acest an ar fi că mulți jucători ar trebui să spună adio echipei naționale. Chiricheș, Maxim și Keșeru sunt în capul listei. Apoi Camora și Ciprian Deac (neconvocat cu Georgia, însă încă aflat pe lista lărgită a selecționabililor). Însă ce facem cu restul, ce facem cu tactica, ce facem cu antrenorul și cu stafful tehnic al echipei reprezentative. Președintele FRF Răzvan Burleanu se trezește vorbind lăudând proiectul lui Rădoi. „Veți vedea din luna octombrie adevărata față a noii naționale”, spune el. Ce să se vadă? Cum se va întâmpla asta? Va lua Rădoi un lot lărgit și îl va pregăti o lună de zile undeva în munți unde să schimbe din temelii sistemul tradițional al naționalei noastre. Când o să-i aibă Mirel Rădoi la dispoziție pe toți selecționabilii să-i învețe noul sistem. Calendarul este extrem de încărcat, majoritatea lotului este implicată în cupele europene, în campionat. Ce minuni se pot petrece până în toamnă? Însă, Burleanu face exerciții de imagine. Când fotbalul nostru se scufundă sub atenta lui conducere, el se gândește să organizeze Supercupa României, dintre CFR Cluj - Universitatea Craiova, în străinătate, în Spania sau la New York! Fix asta mai lipsea. O deplasare lungă care va da peste cap și calendarul competițional. De râs ar fi organizarea meciului în Statele Unite, unde, dincolo de costuri, echipele vor mai avea de înfruntat și diferența de fus orar.

Despre meciul cu Georgia, părerea de specialist al președintelui FRF una este fără echivoc: „A fost o seară cu ghinion”. Ghinion a fost și în Armenia, și cu Germania, dar uită să amintească imensul noroc pe care l-am avut în meciul cu Macedonia de Nord, meci în care nu am jucat deloc diferit față de ce am jucat cu Armenia sau Georgia.

Rămâne cum am stabilit:

Mirel va continua ca selecționer

Urmează amicalul din deplasare cu Anglia, echipă care se pregătește pentru EURO. Când au fost anunțate cele două amicale cu gruzinii și englezii, oficialii FRF s-au lăudat cu un „amical de lux” cu Anglia, prefațat de un meci „de pregătire” cu Georgia. S-a văzut „pregătirea”: un dezastru. Urmează acum un „dezastru de lux” exact pe stadionul unui alt dezastru, la Middlesbrough, locul unde FCSB-ul aceluiași Rădoi rata finala Cupei UEFA. Un moment al unei noi premiere: prima înfrângere în fața Angliei după 51 de ani, de la acel 0-1 de la Mondialul din Mexic 1970, în care naționala noastră cu Dinu, Lucescu, Dembrovski, Dumitrache și Dumitru chiar a avut ghinion. De atunci englezii nu ne-au mai învins niciodată: șase meciuri, două victorii pentru noi și două egaluri, din care două pe Wembley. De altfel, naționala noastră era considerată un coșmar pentru fostul atacant Michael Owen, care, deși a marcat, Anglia a pierdut.

Remember Middlesbrough

Cu siguranță, Rădoi va încerca să îndulcească impresia campaniei din acest an cu o surpriză în Anglia. Va fi ofensiv, cel puțin așa a promis, va juca din primul minut cu Budescu, Ianis Hagi și Nicușor Stanciu la mijloc, cu Moruțan, Alibec și Păun în atac, cu Niță în poartă... însă ce face în apărare? Singurii care au jucat binișor cu Georgia au fost fundașii laterali Deian Sorescu și Cristi Ganea. În centru, cu Chiricheș și Nedelcearu, a fost deranj total, chiar dacă acest cuplu de apărători nu sunt la primul meci.

Până la meciul cu Anglia, bilanțul lui Rădoi la națională este următorul: 12 meciuri, 4 victorii (una la masa verde cu Norvegia), două egaluri și șase înfrângeri, 17 goluri marcate și 22 de goluri încasate. Să vedem câte mai luăm și de la englezi.

Nu am crezut niciodată că echipa României va însemna atât de mult în cariera mea. Am înscris mereu împotriva lor, însă ne-au învins de fiecare dată. Și la Mondialul din Franța, și la Europeanul din Olanda. Parcă a fost un blestem pentru mine.

Michael Owen, fost internațional englez

Eu sunt foarte mulțumit de cum arată jocul naționalei așa cum o gândește Mirel Rădoi. Cum să-l schimbăm pe Mirel? Ce motiv am avea? Are contract, are obiectiv, este în grafic.

Mihai Stoichiță, directorul tehnic

al naționalelor României

Mirel Rădoi: „Nu încercați să-mi schimbați filosofia de joc pentru că nu veți reuși”