Galeria Rapidului este la capătul răbdării și cere tot mai insistent demisia antrenorului: „Lennon, pregătește-te să alergi pe calea ferată!”

Giuleștiul fierbe din nou. Ultima victorie într-un meci oficial datează din 19 mai, 2-0 cu FCSB, când echipa lui Gigi Becali era deja campioană, iar precedenta victorie a fost tot cu FCSB, 4-0, pe 9 martie. În afară de aceste victorii, giuleștenii au avut un bilanț de coșmar. De pe 15 martie, Rapid a adunat 9 înfrângeri și 5 egaluri. „Programați-ne să jucăm de 50 de ori cu FCSB într-un sezon și ieșim campioni”, spuneau fanii la finalul sezonului trecut. În noul sezon gluma s-a îngroșat. Rapid este singura echipă din Liga 1 fără victorie. „Mai grav este că și fără joc”, adaugă suporterii.

Cât de „beton” este contractul lui Neil Lennon?

Chiar dacă startul de sezon a fost dezastruos, Neil Lennon pare liniștit și în ciuda tuturor protestelor, încearcă să liniștească pe toată lumea. „Nu plec. Am venit să construiesc. Voi, românii, sunteți prea dramatici. Eu sunt aici pe termen lung, acest club are nevoie de stabilitate, vreau să clădesc. Nu vreau să grăbim lucrurile, am fost adus aici să construiesc ceva. Nu poți lua o decizie după cinci etape. Nu plec, cred că ar fi o decizie de amatori. Vrem să fim competitivi, să fim în play-off și să ne luptăm pentru locurile de cupe europene. Titlul? De ce nu?”, a declarat Neil Lennon după meciul de la Buzău, scor 1-1.

Pe de altă parte, Dan Șucu va avea o mare dificultate în a-l îndepărta pe antrenorul irlandez: Lennon are un contract foarte bine făcut cu Rapidul și o demitere l-ar costa imens pe patron. „Nimeni nu se îndoiește de calitățile lui Lennon. CV-ul lui spune totul, însă se pare că nu este înțeles de jucători. El nu este obișnuit să i se ceară minuni peste noapte. El vrea timp. Dar nu a aflat că galeria Rapidului nu mai are răbdare”, a spus fostul președinte al Rapidului, Daniel Nicolae.

Și, într-adevăr, nucleul dur al galeriei a început deja să ceară plecarea antrenorului. Mai mult, sunt tot mai des rostite numele lui Șumudică și Săpunaru. Primul - pentru că este ignorat de Dan Șucu, iar Săpunaru - că este lăsat pe banca de rezerve de Lennon.

Lennon a cedat și schimbat sistemul

Nord-irlandezul a venit la Rapid cu un nou sistem de joc, cu trei fundași centrali, iar jocul echipei a fost considerat de suporteri drept haotic. Însuși noul președinte, Viorel Moldovan s-a arătat nemulțumit și a spus că e necesar să se schimbe sistemul, iar la revenirea din Scoția, de la înmormântarea mamei sale, Lennon a trecut de la 3-5-2 la 4-3-3 pentru meciul cu Gloria Buzău. Rezultatul a fost același: după o perioadă scurtă de evoluție bună s-a reinstaurat degringolada în jocul echipei.

Cât durează răbdarea lui Șucu

Până acum, Dan Șucu a ignorat pretențiile galeriei și n-a luat decizii sub presiune, însă fanii au urcat nivelul protestului față de Lennon. Singura întrebare este câtă răbdare va mai avea patronul. Surse din interior spun că meciul cu Dinamo ar fi decisiv pentru soarta tehnicianului în Giulești.

Noi am mai alungat din Giulești și jucători, și antrenori pe șinele de cale ferată din spatele stadionului. Imediat după meciuri. Au plecat doar cu bilet dus.