Reacția lui Viorel Moldovan despre informația că Rapid nu-i va prelungi contractul

Recent, a apărut o informație potrivit căreia cei de la Rapid nu-i vor prelungi contractul actualului președinte Viorel Moldovan.

Se pare că patronul Dan Șucu vrea să-l dea afară pe Viorel Moldovan din funcția de președinte și ar intenționa să-l numească director sportiv pe Cristi Săpunaru, veteranul echipei care urmează să se retragă. De asemenea, nu va mai exista funcția de președinte în cadrul clubului, scrie Prosport.

În acest context, fostul jucător al clubului giuleștean a comentat știrea răspândită în mediul online. El spune că se concentrează pe lucrurile pe care le are de făcut până la finalul sezonului, fără să acorde atenție acestui subiect.

„Nu am ce să comentez, momentan sunt preşedintele în funcţie. Sunt concentrat pe ce am de făcut la finalul sezonului. Când, contractul meu, într-adevăr, expiră”, a precizat Viorel Moldovan.

Acesta a vorbit și despre partida dintre Metalul Buzău-Rapid, meci în care giuleștenii s-au impus categoric, scor 0-3, obținând, astfel, calificarea în semifinalele Cupei României.

„Repriza a doua a fost mai bună decât prima. Important e că ne-am îndeplinit obiectivul şi ne-am calificat în semifinale, ăsta e un lucru foarte bun. Avem o semifinală în faţă. Sperăm să ne calificăm în finală şi să câştigăm acest trofeu.

E mult mai complicat câteodată. Ei se mobilizează foarte mult. A fost meciul vieţii în această seară şi au jucat foarte bine. Nu m-a şocat nimic, nu ştiu nimic despre niciun protest (n.r. al suporterilor). Nu am dat atenţie. Am fost atent la joc, eram concentrat pe joc. Era un meci foarte important pentru noi. S-au văzut multe surprize în fotbal. Leverkusem a fost eliminată de o echipă de liga a treia. Ne-am temut puţin de acest joc”, a precizat președintele clubului Rapid București.

Președintele clubului le-a transmis un mesaj celor din galerie, având în vedere incidentele din ultima perioadă care au dus la disputarea partidei cu Universitatea Craiova fără spectatori. „Chestia e că Rapidul are tradiție, are istorie, are viitor, dar întotdeauna viitorul depinde și de disciplina celor din tribune și trebuie să facem pași din acest punct de vedere. Înțelegem foarte multe situații, dar suspendările astea repetate care au costat clubul bani foarte mulți… OK, și poziția vizavi de fotbalul românesc și european… Trebuie să se schimbe lucrurile, să înțeleagă și anumiți suporteri ai noștri, nu toată lumea, că din această cauză practic majoritatea fanilor sunt privați de participarea la jocuri”, a fost mesajul transmis de Viorel Moldovan, înaintea meciului pierdut cu 2-1 în fața Universității Craiova, la Digi Sport.

(sursa: Mediafax)