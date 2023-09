Rivaldo a devenit acționar la Farul Constanța

În vârstă de 51 de ani, Rivaldo este cel mai important nume din fotbalul mondial care se alătură unei echipe din România, potrivit unui comunicat al clubului din Constanța. Titlul mondial câștigat cu Brazilia în 2002, medalia de vicecampion mondial din 1998, Balonul de Aur în 1999, când și FIFA l-a desemnat și cel mai bun fotbalist al anului, Copa America cu Brazilia în 1999, Champions League cu AC Milan în 2003, golgheterul Champions League în 2000, sunt numai câteva dintre trofeele obținute de Rivaldo de-a lungul unei cariere fabuloase.

„Urmăresc fotbalul românesc de ceva vreme și cunosc destul de bine și campionatul. România a avut mereu jucători foarte buni, a reprezentat o forță în fotbalul mondial mai ales în perioada în care Gheorghe Hagi era jucător. M-a uimit în urmă cu câțiva ani și, vă spun sincer, nu am fost singurul din fotbalul mondial cu o astfel de reacție, când am aflat de modul în care a decis să se implice în acest fenomen după retragere, mi s-a părut ceva incredibil. Nu mai auzisem de un fost jucător de o asemenea valoare care să își investească averea pentru o pasiune. Cred că rezultatele pe care le-a reușit au fost răspunsul la toate întrebările...Investiția total privată de la Farul, Baza Sportivă, Academia care stă în spatele multor performanțe, rezultatele obținute cu foarte mulți jucători formați aici m-au determinat să fac acest pas și să vin alături de Gheorghe Hagi. Dacă singur a reușit toate aceste lucruri, să devină de două ori campion având cea mai tânără echipă din Europa, atunci cred că având sprijinul pe care și-l dorește, poate reuși mult mai mult. Cu viziunea și pasiunea pe care le are, cu experiența pe care și eu o am, sunt convins că vom dezvolta și mai mult performanțele pe care și le dorește întreaga comunitate, pentru că Farul este un club de tradiție, care, în rest, are toate atuurile de a deveni un club mult mai puternic”, a spus Rivaldo Vitor Borba Ferreira.

Potrivit lui Gheorghe Hagi, principalul acționar de la Farul, faptul că un campion mondial, un Balon de Aur, un câștigător de Champions League a decis să vină la Farul dovedește că „am muncit bine până în prezent și că am arătat încredere, siguranță prin proiectele pe care le dezvoltăm”.

„Am promis în urmă cu doi ani că trebuie să devenim un club foarte puternic, care să își propună mereu obiective tot mai importante, pentru că Farul reprezintă un brand, este echipa tuturor constănțenilor, a tuturor dobrogenilor. Nu mai este niciun secret din faptul că doresc să am alături parteneri puternici, să vând acțiuni, așa cum am spus în diverse situații, pentru că Farul trebuie să devină un club din Top 3 în România. Am reușit în ultimul sezon ceva fantastic prin câștigarea campionatului, dar pentru a ne dezvolta în continuare este nevoie de parteneri puternici. Este o mândrie că o personalitate mondială, un lider așa cum este Rivaldo, a decis să se alăture clubului nostru”, a spus Hagi.