Sultanul Marius Șumudică și Pașa Alexandru Maxim, aproape de Champions League

Antrenorul român al lui Gaziantep face istorie în Turcia. Neînvins pe teren propriu de un an, Marius Șumudică a urcat până pe locul 3 în SüperLig, însă cu un meci mai puțin disputat după 3-1 cu Alanyaspor. Doar un gol o desparte la golaveraj de locul 2, însă învinsa de ieri, Alanyaspor, are 15 meciuri disputate, pe când Gaziantep are doar 14. La echipa lui „Șumi” au jucat titulari Toșca și Maxim, acesta din urmă a și marcat în minutul 61 golul de 3-1, ajungând la 7 reușite în acest sezon. Mai mult, în etapa viitoare Gaziantep poate ajunge chiar pe primul loc, dacă va învinge pe ultima clasată, Erzurum.