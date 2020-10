Tineretul trăiește din moștenirea lui Rădoi

La începutul campaniei de toamnă, naționala U21 a României pornea cu șanse reale chiar la primul loc în grupă. Din septembrie am disputat patru meciuri cu echipe la îndemână, două meciuri cu Malta și două deplasări, în Finlanda și Ucraina. Am învins în trei meciuri din patru, iar în Ucraina am pierdut printr-un penalty inventat de arbitru. Din păcate, această înfrângere ne-a complicat situația în grupă și vom trăi cu emoții ultimul meci, acasă, cu Danemarca. O înfrângere ne poate scoate din clasamentul celor mai bune cinci ocupante ale locului doi, calificabil, în grupe.





Meritat sau nu, România U21 a pierdut în Ucraina, iar scorul final, 0-1, este cel care contează, pentru că un egal ne asigura calificarea la EURO U21. În noua situație, selecționata lui Adrian Mutu trebuie să învingă Danemarca, peste o lună, pe 17 noiembrie, la Ploiești (stadion despre care „tradiția” spune că ne poartă noroc).



Naționala mică nu mai joacă la fel ca pe vremea lui Rădoi



Schimbarea selecționerului la U21 prin promovarea lui Mirel Rădoi la naționala mare a bulversat tineretul. Dacă ne uităm la rezultate, România U21 a trăit din moștenirea „Epocii Rădoi”, în care singura înfrângere, în Danemarca, a fost una nemeritată, în care arbitrii au înclinat balanța. În rest, numai rezultate pozitive, cu victorii la scor și cu un joc spectaculos. Cu noul antrenor, tineretul nu a mai jucat la fel, culminând cu importantul meci din Ucraina în care echipa lui Mutu nu a jucat nimic. Nici nu mai contează că am primit gol dintr-un penalty inventat. Ucraina era o echipă de bătut la scor chiar la ea acasă, însă jocul nostru a fost încâlcit și lipsit de curaj.



Calificarea este la mâna noastră



Toate calculele se pot rezolva dacă vom învinge, pe 11 noiembrie, Danemarca. Dacă nu... atunci așteptăm, cu mari emoții, jocul rezultatelor. În urma eliminării rezultatelor cu Malta din calculul punctajului pentru cele mai bune locuri 2, România are 13 puncte și un meci de disputat.



Cazul 1: victoria cu Danemarca



Calificare sigură, indiferent de ce rezultate vor obține contracandidatele (Belgia, Irlanda, Portugalia, Austria sau Scoția). Cu 16 puncte ne putem clasa pe locurile 2-4, calificabile.



Cazul 2: egal cu Danemarca



În acestă situație depășim la golaveraj Polonia, care și-a încheiat campania, însă mai trebuie ca două echipe dintre Belgia, Irlanda, Scoția și Austria să nu învingă. Belgia joacă în deplasare în Bosnia, Irlanda joacă acasă cu Islanda, Scoția acasă cu Croația (care, la victorie, ar putea intra și ea în calcule pentru locul 2), iar Austria în deplasarea din Turcia. Cu două meciuri la egalitate din aceste patru, România va prinde unul dintre cele cinci locuri calificabile.



Cazul 3: pierdem cu Danemarca



În acest caz avem nevoie de o minune. Portugalia ne va depăși cu siguranță, pentru că mai are două meciuri de jucat și doar un punct sub noi. De asemenea, ne-ar depăși și Polonia, care este deja deasupra noastră cu un punct. Rezultă că pentru a rămâne pe restul de două locuri calificabile ar tebui ca Belgia să piardă, la scor!, în Bosnia, Irlanda să piardă cu Islanda, Scoția să nu scoată mai mult de două puncte din meciurile cu Croația și Grecia, și Austria să piardă în Turcia. În plus, noi să pierdem la limită. Ei bine, ca să ne calificăm, TOATE aceste condiții ar trebui îndeplinite dacă pierdem cu tinerii danezi, ceea ce, trebuie să recunoaștem, este imposibil. Astfel, singura variantă valabilă rămâne victoria de la Ploiești, indiferent de scor.



Speranțe cu Man, Coman și Ianis Hagi



Cum naționala mare a ratat calificarea la EURO și nu mai există obiective imediate, pentru meciul decisiv cu Danemarca, tineretul ar trebui întărit cu jucători încă eligibili, dar care au fost „răpiți” de Mirel Rădoi la prima reprezentativă: Florinel Coman, Dennis Man și Ianis Hagi. Este adevărat că naționala mare are programate două meciuri în Liga Națiunilor în aceeași perioadă, cu Norvegia și Irlanda de Nord, pe 15 și, respectiv, 18 noiembrie, însă Mirel Rădoi se poate lipsi de cei trei jucători care ar putea fi decisivi pe 17 noiembrie contra Danemarcei.