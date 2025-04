U Cluj – Dinamo București, în etapa 4 din play-off-ul Superligii

Primul meci din etapa 4 a play-off-ului Superligii opune două echipe care au surprins plăcut în această ediție de campionat. U Cluj a fost mult timp pe primul loc, dar pe măsură ce s-au scurs etapele formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău a pierdut din turație, potrivit ProSport.

De partea cealaltă, Dinamo a făcut un pas imens în față, comparativ cu sezonul trecut, când a jucat barajul pentru evitarea retrogradării. În sezonul regulat, formația din Ardeal a avut câștig de cauză: s-a impus cu 1-0 pe teren propriu și a remizat, 0-0, în deplasare.

U Cluj a revenit în Liga 1 în mai 2022, după ce a trimis Dinamo în eșalonul secund în urma barajului de retrogradare/promovare. De-a lungul timpului, cele două combatante s-au mai întâlnit pe prima scenă a fotbalului românesc de 99 de ori. „Câinii” au palmares favorabil, cu 52 de victorii și 24 de rezultate de egalitate.

Ca de obicei, meciul este unul aparte pentru antrenorul gazdelor, Ioan Ovidiu Sabău, care a jucat la Dinamo din 1998 până în 1990.

„În ultimele două meciuri am avut momente bune în jocul nostru, dar nu am reușit să obținem puncte. La următorul, cu U Cluj este vorba de a da ceva în plus, de a fi și mai motivați, de a lupta.

Am avut momente bune, dar trebuie să fim mai buni în joc. Sunt 90 minute în care trebuie să jucăm pentru puncte și să păstrăm acea mentalitate că vrem să câștigăm, asta e cel mai important.

U Cluj pe teren propriu e o echipă puternică, a câștigat multe derby-uri în sezonul acesta. E un adversar dificil, dar toate echipele din play-off sunt dificile. Nu pot spune că jucătorii nu muncesc bine la antrenamente sau că nu încearcă.

Poate că este vorba și acel procent mic care lipsește, din cauză că nu putem juca în competițiile europene. Dar asta e situația, trebuie să o acceptăm, să muncim, să jucăm și să câștigăm puncte, pentru club, pentru suporteri.

Știu că suporterii lui Dinamo au așteptări mari acum, că vor mai mult. Dar simt că înțeleg unde se află Dinamo acum. Un pic de răbdare poate duce clubul într-o situație foarte bună în perioada următoare”, a spus Zeljko Kopic.

Echipele probabile

U Cluj (1-4-3-1-2): Gertmonas – Boboc, Masoero, Artean, Chipciu – Silaghi, Simion, Codrea – Fabry – Macalou, Thiam. Antrenor Ioan Ovidiu Sabău

Rezerve: Lefter, D. Moldovan, Oancea, Oaidă, Mitrea, Bettaieb, Miranyan, Blănuță, Rață, Bota, Bic

Dinamo (1-4-3-3): Golubovic – Sivis, Boateng, Mărginean, Opruț – Olsen, Gnahore, Cîrjan – Selmani, Perica, Abdallah. Antrenor Zeljko Kopic

Rezerve: Al. Roșca, A. Stoian, C. Costin, Al. Pop, Patriche, Luna, Soare, A. Cristea, Rotund, Pașcalău, Milanov

Meciul de pe Cluj Arena va fi arbitrat la centru de Marian Barbu, ajutat la linii de Imre Bucsi și Stelian Slabu. În camera VAR au fost delegați Viorel Flueran și Florin Mazilu.