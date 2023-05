U Cluj l-a transferat pe Daniel Popa, unul dintre cei mai buni marcatori români din campionat

„În primul rând am venit aici pentru suporteri. Universitatea are o galerie extraordinară. Am fost convins și de oamenii din conducere, care m-au dorit foarte mult. Sper ca suporterii să fie alături de noi începând cu noul sezon, să vină în număr cât mai mare la stadion, așa cum o fac de obicei. Îmi doresc mult să ne susțină pentru că vom da totul pentru a face un sezon bun. Scopul meu este să îmi ajut echipa să își îndeplinească obiectivele”, a declarat Daniel Popa, 27 de ani, potrivit site-ului oficial al clubului clujean.

Daniel Popa a început fotbalul la FCM Târgoviște și a jucat în prima ligă pentru Chindia Târgoviște, Dinamo și FC Botoșani. În total a strâns 206 partide în Liga 1, marcând 57 de goluri. Cele mai multe reușite au venit în tricoul Chindiei, pentru care a înscris de 39 de ori.

În sezonul recent încheiat, Daniel Popa a fost golgheterul Chindiei Târgoviște, dar și unul dintre cei mai buni marcatori români din Superliga cu 9 goluri marcate, toate din acțiune.

(sursa: Mediafax)