Veste tristă în sportul românesc. O cunoscută echipă de fotbal s-a desființat

Administratorul special al clubului de fotbal ACS Poli Timişoara, Petre Muşat, a anunţat, luni, că echipa şi-a încetat activitatea, după ce a fost exclusă din ediţia 2021-2022 a Ligii a III-a de către Federaţia Română de Fotbal (FRF). Aceasta nu s-a prezentat la primele două partide ale sezonului.

"Dragi suporteri, ne aflăm în cel mai greu moment al clubului ACS Poli Timişoara, unul pe care am sperat din tot sufletul că îl vom putea evita atunci când mi-am preluat mandatul de administrator special, în urmă cu doi ani de zile. În această vară am căutat soluţii care să ne permită desfăşurarea activităţii sportive în Liga a III-a şi am acoperit partea administrativă: am înscris echipa de fotbal în campionat, am făcut Licenţierea clubului, am jucat în Cupa României, şi am depus Planul de Reorganizare, atât noi din cadrul clubului, cât şi firma de insolvenţă Alfa Quantum. Precum bine ştiţi, Poli Timişoara se afla în imposibilitatea de a efectua transferuri în urma unei decizii FIFA sosite la finalul anului trecut. Am solicitat la debutul acestui sezon o scutire din partea forului internaţional, pentru a putea legitima jucători şi a menţine posibilitatea continuităţii clubului, însă fără succes. Problema de fond a fost şi a rămas, de-a lungul acestei perioade, lipsa resurselor financiare, acutizată de situaţia din pandemie. Ca urmare a imposibilităţii de a ne prezenta la primele două partide ale acestui sezon de Liga a III-a, clubul a fost exclus din competiţie de către Federaţia Română de Fotbal.

Alături de prietenul meu Goţa Goran Corojor, Preşedintele clubului Galaxy Timişoara, şi a Administratorul Judiciar Bogdan Alic, am făcut atât acum, cât şi pe întreaga durată a mandatului meu toate demersurile necesare pentru a asigura continuitatea clubului, club fondat în virtutea unui proiect fotbalistic susţinut de Consiliul Local Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş şi Universitatea Politehnica Timişoara. Au fost doi ani de zile în care aproape fiecare meci a fost o luptă pentru supravieţuire. Am acceptat această realitatea de la bun început, pentru că am fost alături de Politehnica Timişoara toată viaţa mea profesională şi am considerat că este datoria mea să-mi asum această luptă, ca acest club să existe în continuare", a anunţat acesta, pe site-ul clubului.

Procedura de insolvenţă a clubului continuă.

"În ceea ce priveşte viitorul administrativ al lui Poli, la finalul lunii acesteia are loc următorul termen din dosarul insolvenţei. Am făcut toate demersurile cerute până în acest punct şi ne vom supune deciziei care va fi luată de către Tribunal. Marile mele regrete sunt că nu am găsit înţelegere la cei care au creat acest proiect fotbalistic, că am dezamăgit oamenii cu care am lucrat şi că am dezamăgit suporterii deosebiţi care au stat alături de Poli atâţia şi atâţia ani de zile. Mi-aş dori ca Politehnica Timişoara să redevină o forţă care să unească toţi suporterii timişorenii, cu atât mai mult cu cât în acest an se va sărbători intrarea în anul 100 al sportului politehnist. Sper ca cei care vor oferi continuitate culorilor alb-violet, continuitate palmaresului Politehnicii, să aibă succes în această privinţă. Din păcate am mai trăit-o şi din fericire ştim: Poli nu moare niciodată", a ma transmis Petre Muşat.



Clubul ACS Poli Timişoara a retrogradat din Liga I de fotbal la sfârșitul sezonului 2017-2018. În 2019 a coborât în Liga a III-a și a intrat în insolvență din cauza lipsei banilor.