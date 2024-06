Andrei Burcă: „Suporterii noștri sunt al 12-lea, dacă nu chiar primul jucător”

„Din punctul meu de vedere, și cu siguranță și al băieților, fanii români în acest moment sunt numărul unu de la Euro”, a spus Burcă, el apreciind că „nu mai există probleme de energie, dureri, alte treburi, noi intrăm pe teren și când îi avem pe ei în spate sunt cel puțin al 12-lea jucător, dacă nu chiar primul jucător, pentru că ei ne impulsionează și au un aport foarte mare la lucrurile pe care le-am făcut până acum în această în această grupă.”

El a menționat că, indiferent de dificultăți, este pregătit să dea 120% pentru echipă și pentru fanii români.

„Nimic nu mă împiedică să dau totul pentru România, pentru țara mea pentru a putea face performanță și în primul rând pentru a-i face mândri pe români că s-au născut în România sau că au sânge român”, a mai spus într-un ton mobilizator, fundașul naționalei.

Andrei Burcă a subliniat importanța principiilor și valorilor echipei. El a evidențiat că echipa se află pe primul loc în grupă datorită unui set de principii solide și a efortului maxim depus pe teren. Burcă a subliniat că „suntem responsabili să dăm totul pe teren” și că aceast atitudine este apreciată de fani, care îi susțin în număr mare.

El a amintit că la începutul calificărilor nimeni nu le dădea șanse să ajungă în Germania, dar echipa a continuat să-și urmeze drumul și principiile. În ciuda lipsei de experiență la acest nivel, Burcă și colegii săi se străduiesc să dea totul pe teren în fiecare meci, inspirându-se din unitatea și valorile insuflate de antrenorul Edward Iordănescu.

Referindu-se la meciul cu Belgia, dar și la absența echipei de la un campionat european, Burcă a mai spus: „...atât am putut în acest moment, dar sunt foarte multe lucruri de care noi nu am avut parte, pentru că am avut niște minusuri cu această lipsă de la un campionat european. Pentru că aici este altceva și sper și îmi doresc foarte mult ca viitoarele generații și viitorii colegi, viitorii băieți, să învețe de la noi și să aibă o bază pentru a putea folosi această experiență, iar ei să crească foarte mult în viitor, pentru că sunt niște băieți foarte tineri. Eu sunt printre cei mai bătrâni și vreau ca această experiență să-i ajute pe viitor să poată să facă mândri și fericiți milioane de români.

Despre adversarii lor, slovacii, Burcă a recunoscut că sunt o echipă bine organizată, dar a reafirmat că cheia jocului este la echipa României, care se bazează pe propriile principii și valori.

(sursa: Mediafax)