Arabia Saudită, gata să găzduiască Cupa Mondială FIFA 2034. Singura rivală, Australia, s-a retras

Arabia Saudită a intrat în cursă la scurt timp după ce forul de conducere al fotbalului mondial a anunțat că ediția din 2034 poate fi organizată doar în Asia sau Oceania.

Națiunea din Golf a adunat în scurt timp o mulțime de susținere, inclusiv sprijinul președintelui Confederației Asiatice de Fotbal (AFC), șeicul Salman bin Ibrahim Al Khalifa, în timp ce Australia a apărut ca singurul contracandidat.

Dar coorganizatorii Cupei Mondiale feminine FIFA 2023 au decis în cele din urmă să nu intre în cursă și se vor concentra în schimb pe Cupa Asiei feminine AFC 2026 și pe Cupa Mondială a Cluburilor 2029.

"Am analizat oportunitatea de a candida pentru a găzdui Cupa Mondială FIFA și - după ce am luat în considerare toți factorii - am ajuns la concluzia de a nu face acest lucru pentru competiția din 2034", se arată într-un comunicat al Football Australia, citat de insidethegames.

"În schimb, credem că suntem într-o poziție puternică pentru a găzdui cea mai veche competiție internațională feminină din lume, AFC Women's Asian Cup™ 2026, și apoi să primim cele mai mari echipe din fotbalul mondial pentru Cupa Mondială a Cluburilor FIFA 2029.

"Realizarea acestui lucru - după Cupa Mondială Feminină FIFA Australia și Noua Zeelandă 2023™ și cu Jocurile Olimpice de la Brisbane 2032 - ar reprezenta un adevărat deceniu de aur pentru fotbalul australian.

La Congresul AFC de la începutul acestei luni, țări precum Japonia, Uzbekistan și India au sprijinit candidatura saudită.

În cazul în care Arabia Saudită va câștiga, va fi a doua țară din Golf care va găzdui Cupa Mondială într-un interval de 12 ani, după ce rivalii din Qatar au organizat evenimentul anul trecut.

Jeddah a fost deja aleasă să găzduiască anul acesta Cupa Mondială a Cluburilor FIFA, iar o candidatură din partea țării pentru Cupa Mondială feminină FIFA 2035 a fost luată în discuție.

Cupa Mondială FIFA 2026 va avea loc în Statele Unite, Mexic și Canada - prima ediție găzduită de trei țări.

Spania, Portugalia și Maroc vor găzdui aproape sigur Cupa Mondială FIFA centenară din 2030, fiind necesare doar formalitățile unei licitații de succes și ratificarea de către Congresul FIFA de anul viitor.

Există, de asemenea, planuri pentru meciuri speciale unice în Uruguay, Argentina și Paraguay.

(sursa: Mediafax)