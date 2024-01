Aston Villa rămâne pe locul trei în Premier League, după ce a remizat 0-0 cu Everton

Villa a ajuns la 43 de puncte din 21 de meciuri, la egalitate cu a doua clasată, Manchester City, dar la două în spatele liderului Liverpool. Însă ambele echipe din top au jucat cu un meci mai puțin. Everton se află acum la un punct distanță de zona retrogradării, cu 17 puncte din 21 de meciuri.

Vizitatorii au avut mai multe șanse de a deschide scorul, dar cea mai bună ocazie a meciului i-a aparținut atacantului Everton Dominic Calvert-Lewin, care a ratat din poziție de unu la unu cu portarul lui Villa, Emi Martinez.

Ambele echipe au avut goluri corect anulate de arbitrul asistent video pentru offside. Everton va fi mai mulțumită cu punctul obținut, în timp ce managerul lui Villa, Unai Emery, poate considera că a ratat o ocazie și a pierdut două puncte, după primul 0-0 în 97 de meciuri în Premier League.

Este cea mai lungă perioadă de timp pe care un manager a petrecut-o în istoria competiției înainte de a fi implicat într-o remiză fără goluri.

"Cred că am jucat bine și suntem puțin frustrați pentru că ne-am creat ocazii de a înscrie, dar sunt mulțumit cu 43 de puncte", a declarat Emery pentru Sky Sports.

"Meciul pe care l-am jucat astăzi, am încercat să ne impunem planul de joc și să găsim poziții bune pe teren. Ei (Everton) au avut câteva ocazii și am avut nevoie ca portarul nostru să ne salveze.

"Dar în a doua repriză am controlat mult mai bine jocul și nu am acordat nimic, iar noi am avut trei sau patru ocazii de a marca.

"Sunt foarte mândru de jucători și de modul în care încercăm să ne îmbunătățim nivelul. Nu suntem mulțumiți doar cu un punct, dar suntem mulțumiți de modul în care am jucat".

Căpitanul Seamus Coleman a ajuns la a 355-a apariție în Premier League pentru Everton, un record al clubului.

