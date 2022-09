Bayern egalează un record deținut de Real Madrid. Frankfurt gol în Liga Campionilor după 62 de ani

Bayern (2-0 vs Barcelona) a egalat cea mai lungă serie de meciuri consecutive fără înfrângere în faza grupelor Ligii Campionilor (30), stabilită de Real Madrid între 2012 și 2017).

Bayern nu a mai pierdut un meci din faza grupelor UCL din 27 septembrie 2017 (0-3 vs PSG).

Bavarezii au devenit prima echipă care a învins Barcelona de 5 ori la rând în marile competiții europene.

De asemenea, toate ultimele 12 goluri din meciurile dintre aceste 2 cluburi au fost marcate de Bayern (și 18 din ultimele 20).

Meciul dintre Bayer Leverkusen și Atletico Madrid (2-0), a făcut ca pentru prima dată în istoria Ligii Campionilor două echipe spaniole să fie învinse pe teren german în aceeași zi.

Antoine Griezmann (Atletico) a intrat din nou pe teren în minutul 63: acest lucru s-a întâmplat în 6 din cele 7 meciuri ale clubului din actualul sezon (în UCL și La Liga). În al 7-lea meci a intrat în minutul 61.

Edin Džeko, care a marcat pentru Inter vs Viktoria Plzen (2-0), a devenit al 4-lea jucător care a marcat în meciurile din Liga Campionilor împotriva aceleiași adversare pentru 3 cluburi diferite.

Ceilalți trei sunt Ruud van Nistelrooij (vs FC Bayern), Hans-Jörg Butt (vs Juventus) și Cristiano Ronaldo (vs Lyon).

Eintracht a avut nevoie de 62 de ani și 118 zile pentru a înscrie din nou în Liga Campionilor (vs Marseille 1-0). Precedentul lor gol în competiția continentală de top a fost marcat de Erwin Stein în finala din 1960 împotriva lui Real Madrid.

