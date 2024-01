Bayern Munchen, înfrângere surprinzătoare pe teren propriu în fața lui Werder Bremen

A fost prima victorie a lui Werder la Munchen din 2008 și a fost a doua înfrângere a campionilor în campionat.

Bayern nu a reușit să înscrie într-un meci de campionat pe teren propriu pentru prima dată din februarie 2020, punând capăt unei serii de 65 de meciuri consecutive pe teren propriu cu cel puțin un gol.

Bayern rămâne cu 41 de puncte pe locul al doilea, cu un meci mai puțin jucat. Leverkusen se află la 48 de puncte, după victoria de sâmbătă, în ultimul moment, cu 3-2 în fața lui RB Leipzig. VfB Stuttgart se află pe locul trei, cu 34, în timp ce Werder este pe locul 12, cu 20 de puncte.

Gazdele, care înfruntă miercuri Union Berlin în meciul de campionat amânat, au părut departe de a fi proaspete după un scurt stagiu de pregătire în Portugalia, la începutul acestei săptămâni.

"A fost o victorie meritată pentru Werder", a declarat antrenorul lui Bayern, Thomas Tuchel. "Timp de 70 de minute nu am jucat ca o echipă care vrea să câștige, să lupte pentru titlu".

"Am făcut-o doar pentru 20 de minute. Am permis prea multe contraatacuri, am permis prea mult spațiu, am fost neglijenți. Pentru noi este un mare eșec și trebuie să jucăm mai bine miercuri (împotriva lui Union)", a spus el.

"Acest lucru nu este suficient pentru a ne atinge obiectivele. Când semnezi pentru Bayern, semnezi pentru 100%. Acest lucru este valabil atât pentru jucători, cât și pentru antrenor, iar noi nu am oferit acest lucru astăzi".

Bayern a avut posesia, dar s-a luptat pe tot parcursul jocului pentru a învinge o defensivă disciplinată a lui Werder.

Vizitatorii au marcat în minutul 25, doar că încercarea lui Justin Njinmah a fost anulată pentru un fault la începutul acțiunii.

Fostul jucător al lui Bayern, Weiser, a marcat unicul gol al meciului în minutul 59, cu un șut imparabil pe lângă portarul Manuel Neuer, din careu.

Gazdele s-au năpustit apoi în atac, golgheterul Harry Kane ratând ținta cu o lovitură de cap din apropiere în minutul 72.

Portarul lui Werder, Michael Zetterer, a respins cu palma un șut al lui Leroy Sane în minutul 79, înainte de a îndepărta mingea o altă lovitură de cap a lui Kane puțin mai târziu.

Jucătorii lui Bayern, Eric-Maxim Choupo Moting și Mathys Tel au avut și ei șanse de a marca, dar Zetterer a rămas neînvins, oaspeții obținând victoria.

