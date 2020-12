Brexit: Restricții pentru jucătorii europeni de fotbal

Jucătorii europeni de fotbal vor avea nevoie de permis de muncă în Marea Britanie, începând de anul viitor, transmite AFP. De la 31 decembrie 2020, Regatul Unit va ieși oficial din UE.

"Federaţia engleză de fotbal (FA), Liga engleză de fotbal (EFL) şi Premier League au prezentat luna trecută proiectul lor referitor la obţinerea permiselor de muncă, iar acesta a fost aprobat acum de către Ministerul de Interne", se arată în comunicat.

Cluburile engleze vor trebui să ceară permis de muncă și pentru recrutarea fotbaliștilor din Europa, pe lângă cei c are provin din state non UE.



Procedura de acordare are la bază un sistem de puncte, în funcție de numărul de selecții al jucătorului în echipa națională și la categoriile de juniori, prestigiul echipei de unde provine, numărul de apariții, etc.

Totodată, cluburile engleze nu au voie să recruteze mai mult de 3 jucători străini sub 21 de ani în timpul perioadei de mercato din iarnă şi sub şase într-un sezon.

Regatul Unit se va supune regulilor FIFA care interzic recrutarea de jucători străini sub 18 ani.

Motivul acestor măsuri se regăsește în protejarea primii ligi engleze de fotbal.