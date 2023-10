La mâna Israelului

„Suntem neînvinși în grupă, avem cea mai bună apărare din grupă”, s-a lăudat singur selecționerul Edi Iordănescu. A mai lăudat jocul echipei, „determinarea, voința” jucătorilor. N-a zis nimic de tactica echipei, de strategie. Pentru că n-au existat. România a practicat același joc lipsit de orice idee. Însă Edi Iordănescu era preocupat în a arunca săgeți către Gică Popescu, președintele Farului, care a criticat jocul naționalei. „Jocul e total haotic, la nimereală, fără să fie ceva gândit, care să pună în valoare jucătorii noștri. Nu avem o idee comună despre cum trebuie să atacăm și ce trebuie să facem. Senzația mea e că toate situațiile pe care le-am avut au venit ca urmare a calității individuale a jucătorilor, nu ca urmare a unor idei de joc”, a declarat Gică Popescu la Antena 1, iar replica selecționerului nu s-a lăsat așteptată. Edi Iordănescu a pornit un război al declarațiilor, acuzându-l pe Gică Popescu că „are ceva cu mine și cu familia mea. Nu a spus nimic bun la adresa echipei naționale.”

„Poate se mai împiedică și Israelul”

Ca o tradiție a ultimelor campanii de calificare, ratate de altfel, noi tot sperăm ca adversarii să facă pași greșiți. În campania pentru Mondialul din Qatar, Liechtenstein ne-a dat o mână de ajutor scoțând din cărți contracandidata noastră Armenia. Dar naționala s-a împiedicat cu Islanda. Acum așteptăm să ne ajute Kosovo, care trebuie să învingă Israelul pentru noi. Cinic, Edi se gândește că naționalei Israelului n-o să-i stea gândul la fotbal având în vedere războiul izbucnit în zonă și că nu-și vor disputa meciurile cu Elveția și România pe teren propriu.

Noiembrie cel greu

Peste trei săptămâni sunt programate ultimele două jocuri ale naționalei. Cu Israel în deplasare și cu Elveția acasă. Un program care pe care, în care și Elveția ar putea avea emoții. Lupta este strict între noi și Israel, însă naționala Israelului are deja două meciuri mai puțin are meci direct cu noi, practic un meci de 6 puncte, iar cele două meciuri pe care ar fi trebuit să le dispute joia trecută și ieri, cu Kosovo și Elveția, s-ar putea juca după încheierea programului nostru, cel mai probabil în luna decembrie. Ca să nu mai avem emoții, noi trebuie să învingem și Israelul, și Elveția. În situația aceasta n-am mai avea niciun fel de emoții. Dar dacă nu scoatem 6 puncte? „Edi Iordănescu dădea un procent de 99% calificare dacă scoatem 6 puncte și principală favorită cu 4 puncte din această dublă din noiembrie. Selecționerul nu ia în calcul că naționala lui nu a învins Belarus, că Israel ne-a dominat copios la București, că în Elveția am obținut miraculos un egal în finalul meciului, că ne-am chinuit mult în Kosovo și am scăpat cu mult noroc de o înfrângere. Singurul adversar care nu ne-a pus probleme a fost doar Andorra. Toate celelalte ne-au pus mari probleme.

Ce am putea face la Euro?

Mulți suporteri sunt de părere că poate ar fi mai bine să ratăm calificarea. „Tare mi-e teamă să nu pățim rușinea de la rugby, să fim ciuca bătăii. Noi ne chinuim cu Belarus, cu Israel, cu Kosovo. Ce te faci când dai la Campionatul European de Germania, Franța, Anglia sau Spania? Câte o să luăm de la echipele astea? Cum vom juca, cu cine vom juca?”, a spus și fostul internațional Ionuț Lupescu? „Așteptăm să se bată singuri israelienii sau să se retragă din competiție din cauza războiului. Apoi, la Euro să prindem iar o grupă ușoară, dar ce grupă ușoară putem prinde când din cele patru echipe nu ai cum să scapi de cel puțin de două echipe de talia Italiei Danemarcei, Portugaliei sau Spaniei? Poate este mai bine să nu mergem să ne facem iar de râs și să ne bată iar Albania”.

Cu sau fără calificare, s-a creat un nucleu de bază la națională. Chiar dacă se va rata calificarea și va fi schimbat selecționerul, înlocuitorul său va folosi în mare măsură cam același lot pe care-l are la dispoziție și Edi Iordănescu. Au confirmat portarul Moldovan, Drăgușin, mijlocașii Marius Marin și Răzvan Marin, Ianis Hagi, Stanciu, Moruțan, Mihăilă și Alibec. Din schemă vor ieși Chiricheș și Camora, însă sunt așteptate confirmări din partea lui Florinel Coman, Denis Drăguș, Darius Olaru, Rațiu, Rus sau Screciu. De asemenea, pentru viitor pot fi luați în considerare Mitriță, Octavian Popescu, Șut sau Louis Munteanu.

„Diferența dintre mine și Edward Iordănescu este că eu știu ce înseamnă echipa națională. El nu știe. Eu am dreptul să-mi spun părerea despre jocul echipei naționale.”

Gheorghe Popescu, fost internațional

„Ce joacă naționala e un chin. Cred că băieții ăștia nici nu pot mai mult. Nu sunt de Euro. Poate o să ajungem la Euro, însă doar cu mare noroc! Dar la turneul final ar fi deranj mare.”

Marcel Răducanu, fost internațional

Program România

18 noiembrie 21:45

Israel - România

21 noiembrie 21:45

România - Elveţia

Program Israel

18 noiembrie 21:45

Israel - România

21 noiembrie 21:45

Andorra - Israel

Restanțe:

Kosovo - Israel

Israel - Elveţia