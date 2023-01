Cristiano Ronaldo, gafă după gafă la prezentarea oficială de la Al-Nassr: Nu este sfârșitul carierei că am venit în AFRICA DE SUD

"Mă simt foarte bine şi mândru de această decizie din viaţa mea (...) Munca mea în Europa este deja încheiată", a spus jucătorul, care va purta tricoul cu numărul 7 la noua sa echipă, la prezentarea care a avut loc pe stadionul Mrsool Park din Riad.

"Sunt un jucător unic. Am doborât toate recordurile în Europa şi vreau să le bat şi aici. Acest contract este unic pentru că sunt un jucător unic, deci este normal', a spus el.

Conferința de presă susținută de Cristiano Ronaldo astăzi a avut două momente stânjenitoare. Primul a fost cel în care portughezul a greșit numele țării în care a ajuns, confundând Arabia Saudită cu Africa de Sud..Al doilea s-a petrecut în final, când Ronaldo a uitat expresia pe care trebuia să o rostească în arabă. A fost ajutată de prezentatorii evenimentului.

Ronaldo : "It's not the end of my career to come to South Africa"



Thatha Mzansi pic.twitter.com/yY5jU4fsC3