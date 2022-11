Prima ofertă oficială pentru Cristiano Ronaldo vine din România. Salariul oferit este neașteptat

"DECLARAȚIE OFICIALĂ. Consiliul nostru de administrație a ajuns la un acord pentru a-i oferi lui Cristiano un contract până la sfârșitul sezonului actual. Contractul de 516,35 euro/lună (2550 lei) arată angajamentul nostru de a construi o echipă care să poată cuceri play-off-ul Ligii 3 & ataca promovarea", a anunțat SR Brașov pe contul oficial de Twitter.

OFFICIAL STATEMENT



Our board has reached an agreement to offer @Cristiano a contract up until the end of the current season. The 516.35 Euros/mo contract (2550 Lei) shows our commitment to build a squad that can clinch the League 3 play-off & attack promotion.#SteagulRenaște