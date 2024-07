Decizie radicală a selecționerului Angliei după finala pierdută la EURO 2024

Aceasta a fost a doua finală consecutivă pe care naţionala Three Lions a pierdut-o sub comanda lui Southgate, după cea de la EURO 2021, în care englezii s-au înclinat la loviturile de departajare în faţa Italiei, pe stadionul Wembley.



"A sosit timpul să facem o schimbare şi să deschidem un nou capitol. Finala de duminică de la Berlin împotriva Spaniei a fost ultimul meu meci ca selecţioner al Angliei- Ca un englez mândru, a fost onoarea vieţii mele să joc pentru Anglia şi să conduc selecţionata Angliei. A însemnat totul pentru mine şi am dat totul", precizează Southgate într-un comunicat.



"Sunt fan Angliei şi voi fi mereu. Aştept cu nerăbdare să urmăresc şi să sărbătoresc pe măsură ce jucătorii continuă să creeze mai multe amintiri speciale şi să conecteze şi să inspire naţiunea aşa cum ştim că pot. Mulţumesc, Anglia, pentru tot" a mai scris fostul internaţional, în vârstă de 53 de ani.



Gareth Southgate a preluat postul de selecţioner în 2016 şi a condus în 102 meciuri echipa Angliei, cu care a participat la patru turnee majore şi a acces în semifinalele Cupei Mondiale din 2018, precum şi în finalele EURO 2021 şi 2024.

Agerpres