Denis Law, legenda Manchester United, a murit la vârsta de 84 de ani

Fostul fotbalist al echipei Manchester United și al naționalei Scoției, Denis Law, a murit la vârsta de 84 de ani. Într-un comunicat, familia sa a anunțat cu mare tristețe trecerea sa în neființă, mulțumind celor care l-au susținut.

Law, care fusese diagnosticat cu demență în august 2021, a fost un atacant apreciat, marcând 237 de goluri în 404 apariții pentru Manchester United, echipă pentru care a semnat în 1962, la un transfer record pe atunci.

Law este singurul jucător care are două statui dedicate la Old Trafford, una pe Stretford End și alta ca parte a statuii United Trinity, în Marea Britanie, alături de George Best și Sir Bobby Charlton.

În 1964, a câștigat Balonul de Aur, fiind și component al echipei United care a câștigat Cupa Europeană în 1968, devenind prima echipă engleză care a câștigat competiția.

Clubul Manchester United a transmis un omagiu, numindu-l „Regele Stretford End” și subliniind că „memoria sa va trăi veșnic”.

Fostul căpitan Wayne Rooney și echipa națională a Scoției și-au exprimat și ele condoleanțele, numindu-l pe Law o „legendă” și o „mare personalitate” a fotbalului.

Pe lângă Manchester United, Law a evoluat și pentru Huddersfield Town, Manchester City și Torino. A jucat 55 de meciuri pentru Scoția, marcând 30 de goluri.

(sursa: Mediafax)