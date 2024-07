Selecționerul Iordănescu după înfrângerea cu Olanda: „Am închis o poveste frumoasă"

„Astăzi am închis o poveste frumoasă, o poveste începută acum doi ani, cu o calificare de pe primul loc în grupa în care am întâlnit echipe solide, precum Elveția, și pe care echipa națională a încheiat-o neînvinsă. O poveste pe care am continuat-o aici, în Germania, alături de suporterii echipei naționale, veniți în număr mai mare ca oricând. Echipa a făcut eforturi fantastice și am reușit să câștigăm grupa," a spus Iordănescu.

„Se închide drumul nostru la Euro și rămânem cu foarte multe lucruri bune. Există și o tristețe, pentru că ne doream mai mult și am dat tot ce am avut, în seara asta, cum am dat în fiecare seară în care am ieșit pe teren. Mulțumesc băieților, mulțumesc suporterilor, mulțumesc celor de acasă, mulțumesc tuturor românilor din întreaga lume care au susținut echipa națională. Regret că nu ne-am putut ridica la nivelul lor, pentru că ei sunt campionii Europei, noi din păcate nu am reușit să facem asta."

Întrebat ce are nevoie România pentru a trece la nivelul următor, selecționerul a subliniat importanța muncii și a învățării din experiențe: „Într-o lună de vară nu poți să compensezi zeci de luni de diferențe. Trebuie să muncim și să ne inspirăm din ce a făcut echipa națională. Românii și fotbalul românesc trebuie să rămână cu niște lecții clare. Românul când e unit cu românul poate să muncească bine. Românul când e hotărât poate să producă lucruri deosebite. Românul, când crede în visul lui și dă totul pentru el, poate să producă lucruri fantastice."

Iordănescu a continuat cu un mesaj de unitate și speranță: „Hai să facem din această unitate, din această fantastică coeziune, între români, alături de echipa lor națională, de ce nu, un nou început."

Întrebat dacă poate duce naționala la un Mondial, selecționerul a evitat să ofere un răspuns concret, dar a exprimat încredere în viitor: „Echipa națională își cunoaște drumul, știe ce are de făcut, poate să crească în continuare. La echipa națională am dezvoltat principii și valori și un spirit care sunt sigur că nu se va mai pierde."

Iordănescu a promis că după o pauză pe care o va lua alături de familie, va reveni pentru a discuta viitorul său cu conducerea Federației Române de Fotbal, contractul său în fruntea naționalei ajungând la capăt după evoluția la Euro 2024.

(sursa: Mediafax)