Fostul antrenor al naționalei de fotbal a SUA a revenit. Povestea plecării lui Gregg Berhatler

"Când am început această căutare, am vrut să găsesc pe cineva cu viziunea potrivită pentru a duce această echipă pe noi culmi în 2026. Gregg are acea viziune, experienţa şi spiritul de dezvoltare pe teren şi în afara lui pentru a conduce această echipă", a spus directorul tehnic al US Soccer, Matt Crocker.

Pe listă s-au mai aflat fostul antrenor al echipei Leeds, Jesse Marsch, ex-internaţionalul francez Patrick Vieira însă Gregg Berhalter este sprijinit de jucători ai echipei.

"Aş spune că eu l-am susţinut în trecut. Dacă vreţi, victoria de astăzi este rodul muncii lui la această echipă", a spus atacantul Christian Pulisic.

El a antrenat naționala Statelor Unite până în optimile de finală ale Cupei Mondiale din Qatar, după care s-a retras deoarece contractul a expirat și nu a mai fost prelungit. Selecționer interimar a fost numit Anthony Hudson.

Berhatler a fost anchetat pentru acte de violență realizate în 1991, împotriva prietenei sale, care ulterior i-a devenit soție. El are 49 de ani și și-a recunoscut fapta, pe care spune că o regretă.

Povestea a fost readusă acum în atenție de părinții fotbalistului Gio Reyna, supărați că fiul lor nu este apreciat.

SUA, Canada și Mexic organizează Cupa Mondială din 2026.