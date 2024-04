Guardiola susține că Haaland ar putea reveni pentru meciul lui City cu Nottingham Forest

Manchester City l-ar putea avea în teren pe Erling Haaland în meciul de duminică din Premier League cu Nottingham Forest, a lăsat să se înțeleagă managerul lui City, Pep Guardiola, după victoria categorică de joi cu 4-0 în fața lui Brighton.

Atacantul, care se află în fruntea clasamentului golgheterilor din acest sezon alături de Cole Palmer de la Chelsea, cu 20 de goluri, a lipsit atât de la meciul de joi din campionat, cât și de la victoria din semifinala Cupei Angliei cu Chelsea, din cauza unei accidentări.

"Prefer să îl am pe Erling la dispoziție decât să am echipa fără el", a declarat Guardiola, citat de Reuters. "Am vorbit cu el și a spus că se simte mai bine", a adăugat el.

City a urcat pe locul 2, la un punct în spatele liderului Arsenal după victoria de la Brighton, dar are un meci mai puțin disputat față de ”tunari”.

(sursa: Mediafax)