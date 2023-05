Haaland doboară recordul de goluri în Premier League și Man City e pe primul loc în clasament

Norvegianul a pus capăt unei rezistențe încăpățânate a celor de la West Ham, când a trimis o scăriță elegantă în minutul 70, devenind astfel cel mai bun marcator într-un singur sezon din Premier League, cu 35 de goluri.

De asemenea, el și-a dus numărul de goluri în toate competițiile pentru City într-un sezon de debut uluitor la 51 - aproximativ unul pentru fiecare milion de lire sterline pe care City l-a plătit Borussiei Dortmund pentru semnătura sa.

"Incredibil. Are doar 22 de ani - și mai are încă cinci meciuri", a declarat managerul lui City, Pep Guardiola. "Ne așteptam ca el să marcheze goluri, dar să doboare recordurile lui Cole și Shearer... este special".

City, care urmărește tripla și a început seara pe locul doi, după ce Arsenal a învins-o marți pe Chelsea, a fost de două ori oprită de bară să deschidă scorul.

Nathan Ake a reușit să marcheze primul gol la cinci minute după pauză cu o lovitură de cap din lovitură liberă.

Haaland a redus apoi tensiunea din jurul Etihad Stadium când a lobat mingea primită de la Jack Grealish, pentru a-l învinge pe Lukasz Fabianski și pentru a trece de borna de 34 de goluri pe care o împărțea cu Andy Cole și Alan Shearer, înainte cu cinci meciuri rămase de jucat din campionat.

Rezerva de lux Phil Foden a făcut apoi 3-0 cu un voleu superb în minutul 85. Golul său consfințind cea de-a noua victorie consecutivă a echipei sale în campionat cu golul cu numărul 1.000 din timpul domniei lui Guardiola la City.

City, care urmărește un al cincilea titlu în șase sezoane sub comanda lui Pep Guardiola, are 79 de puncte în 33 de meciuri, Arsenal având 78, după ce a jucat un meci în plus. Cetățenii se vor distanța la patru puncte dacă o vor învinge sâmbătă pe Leeds United acasă.

West Ham rămâne în dificultate pe locul 15, la patru puncte deasupra zonei de retrogradare.

Sera i-a a aparținut însă lui Haaland, care a primit o gardă de onoare la ieșirea din stadion în uralele fanilor lui City.

Cu sigurană, de acum norvegianul are în vizor recordul lui Dixie Dean de 63 de goluri într-un sezon în toate competițiile pentru Everton în 1927-28.

Pe lângă cele cinci meciuri de campionat rămase, City se află și în semifinalele Ligii Campionilor și în finala Cupei Angliei.

(sursa: Mediafax)