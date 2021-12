Ibrahimovic: „Nu am nevoie de Balonul de aur pentru a dovedi că sunt cel mai bun”

Starul suedez al lui AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, spune că nu are nevoie de Balonul de Aur pentru a demonstra că este cel mai bun și dezvăluie secretele longevității sale. Atacantul suedez și-a prezentat duminică noua carte cu titlul „Adrenalina”, în cadrul unui eveniment la Milano.

La lansarea de carte a participat și fostul său antrenor de la Juventus, Fabio Capello, despre care suedezul a spus:

„El m-a făcut să înțeleg cum să lucrez cu campionii. El nu voia respect, ci îl cerea. Când am ajuns la Juventus, erau Vieri, Nedved, Cannavaro... Eu nu eram nimeni, dar am vrut să fiu cel mai bun", a spus Ibrahimovic, citat de MilanNews.it.

„Mă antrenam în fiecare zi împotriva lui Cannavaro și Thuram, iar când îi driblam, trebuia să înscriu împotriva lui Buffon. Au fost antrenamente grozave care m-au făcut să devin ceea ce sunt astăzi".

Ibrahimovic a ajuns la Juventus de la Ajax, în 2004. Sâmbătă, el a marcat golul egalizator în partida din deplasare cu Udinese, în minutele suplimentare de joc, acesta fiind al 300-lea său gol în primele 5 cele mai importante ligi din Europa. El este singurul jucător care a atins această bornă, alături de Cristiano Ronaldo și Leo Messi.

Răspunzând întrebării referitoare la secretul longevității sale, suedezul a spus:

„Este mentalitatea. Mă antrenez în același mod în care joc", a spus el.

„Fiecare zi este o finală. A fost dificil când am ajuns la Milan pentru a doua oară, dar am creat un grup. Am creat o atmosferă care este peste așteptări.

Apoi a fost pandemia, dar personalul de aici este grozav. Am lucrat cu alte echipe în cariera mea, dar aceasta este cu adevărat excelentă. Grupul merge spre același obiectiv. Din păcate, nu am câștigat ieri. Ar fi trebuit să marchez două goluri.”

„Acum, mă trezesc cu dureri în fiecare zi, dar am adrenalină și merg mai departe. Anul acesta, adrenalina este pentru Scudetto. Ieri am marcat un gol, dar nu am câștigat și asta mă doare".

Agentul său, Mino Raiola, a afirmat recent că nu poate lua în serios Balonul de Aur, deoarece suedezul nu l-a câștigat niciodată în cariera sa.

Cu toate acestea, atacantul lui Milan pare să aibă o altă părere: „Balonul de Aur este un lucru frumos", a recunoscut el. "Dar nu am nevoie de el pentru a dovedi că sunt cel mai bun".

(sursa: Mediafax)