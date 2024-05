Liverpool și-a luat adio de la Juergen Klopp cu o victorie emoționantă

Alexis Mac Allister și Jarell Quansah au marcat într-o zi care rezultatul nu a avut niciun impact asupra clasării pe locul trei în clasament a cormoranilor. A fost totuși o zi de care fanii lui Liverpool se temeau încă de când managerul german în vârstă de 56 de ani a anunțat la sfârșitul lunii ianuarie că va părăsi clubul la finalul sezonului, după aproape nouă ani la cârma echipei.

„Probabil că sunt surprins, am crezut că sunt deja în bucăți, ca să fiu sincer, dar nu sunt, sunt atât de fericit. Nu-mi vine să cred", a declarat Klopp publicului de pe Anfield după meci.

„Sunt atât de fericit pentru voi toți, pentru atmosferă, pentru joc, pentru că am făcut parte din această familie, pentru noi, pentru cum am sărbătorit această zi. Vă mulțumesc foarte mult!"

Echipa lui Klopp, care era pe cale să îi ofere managerului lor un final de poveste înainte ca o serie de rezultate proaste luna trecută să le deraieze lupta pentru titlu, a terminat sezonul cu 82 de puncte, la nouă puncte în spatele câștigătoarei Manchester City și la șapte în spatele celei de a doua clasate, Arsenal.

„Nu am cuvinte, este o zi foarte emoționantă", a declarat căpitanul lui Liverpool, Virgil van Dijk - luptându-se cu lacrimile - pentru Sky Sports. „Avea să fie o după-amiază grea. Am vrut să ne asigurăm că ne facem practic treaba și apoi, evident, putem fi cu toții foarte emoționați după meci. (Klopp) merită toată dragostea pe care o primește".

Wolves a rămas în 10 oameni în minutul 28, când Nelson Semedo a fost eliminat pentru un fault dur asupra lui Mac Allister. Șase minute mai târziu, mijlocașul argentinian a reluat cu capul centrarea lui Harvey Elliott, punându-i lui Klopp un zâmbet imenspe față. Quansah a dublat avantajul lui Liverpool în minutul 40, când a reluat în plasă pasa lui Mohamed Salah.

Klopp și-a luat rămas bun de la fanii de pe Anfield - inclusiv de la proprietarii John Henry și Tom Werner, care au zburat din Boston pentru această ocazie - după ce germanul a câștigat 305 meciuri, cu Reds.

„În această dimineață m-am trezit și am fost complet în modul de joc", a declarat Klopp pentru Sky Sports înainte de startul meciului. „Am avut o ședință de echipă normală, iar cei 60.000 de aici și cele câteva milioane de telespectatori merită asta. Oamenii îl numesc ultimul dans, așa că hai să dansăm!".

Klopp a câștigat șapte trofee de când s-a alăturat clubului în 2015, inclusiv Liga Campionilor în 2019 și un prim titlu al Ligii engleze în trei decenii în 2020. De asemenea, a câștigat Cupa Mondială a Cluburilor, FA Cup, Cupa Ligii de două ori și Supercupa UEFA, precum și Community Shield.

Aprecierea fanilor a fost afișată din plin în ultimele minute ale meciului de duminică, suporterii fiind în picioare și cântând la nesfârșit versiunea lor a cântecului „I Feel Fine" a celor de la Beatles.

Salah, care a ajuns duminică la cea de-a 250-a apariție în campionat pentru club, a terminat ca cel mai bun marcator al sezonului, cu 18 goluri în campionat, în timp ce echipa a totalizat 142 de goluri în toate competițiile, al doilea cel mai mare număr din istoria clubului, după cel din sezonul 2021-22 (147).

The final full-time whistle ???? pic.twitter.com/GK5RBZz1ze

You'll Never Walk Alone again, Jürgen ???? #DankeJürgen pic.twitter.com/0fuhEnnwDd