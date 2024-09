Kevin De Bruyne nu a discutat cu niciun club despre plecarea de la Manchester City

Mijlocaşul în vârstă de 33 de ani a declarat că este "deschis la orice" şi a vorbit cu familia lui despre posibila despărţire de City după ce presa a speculat că el va semna cu o echipă din Arabia Saudită la sfârşitul sezonului trecut.



De Bruyne a venit la actuala campioană din Premier League în 2015, de la clubul german Wolfsburg, cu un an înainte de numirea lui Pep Guardiola ca antrenor al lui City.



Guardiola a insistat în ultimele luni că De Bruyne nu va fi vândut, iar conducătorul de joc belgian a spus că nu a discutat niciodată cu potenţiali cumpărători despre un transfer.



"Nu am vorbit cu nimeni, să fiu sincer. Au fost multe zgomote şi ştiri. Am spus că mă aştept la o vară liniştită şi chiar aşa s-a întâmplat. Am avut o vacanţă de patru săptămâni, m-am întors şi am început să mă antrenez. Asta a fost. Nimic de spus. Nu am vorbit cu nimeni", a declarat De Bruyne pentru BBC Radio Manchester.



De Bruyne mai are un an de contract cu City şi prevede că vor exista discuţii cu clubul despre viitorul său.



"Pe măsură ce sezonul avansează, sunt sigur că vor avea loc discuţii cu City. Vreau doar să mă simt bine, să joc bine fotbal şi asta se va întâmpla următoare. Deocamdată nu prea mă grăbesc", a spus el.



Echipa lui Guardiola are victorii pe linie în primele trei etape din noua ediţie de campionat. De Bruyne a fost titular în toate cele trei meciuri, reuşind un gol şi o pasă decisivă.



Mijlocaşul, care a fost inclus în lotul Belgiei pentru meciurile din această lună cu Israel şi Franţa, din Liga Naţiunilor, a câştigat cu City de şase ori Premier League, de două ori Cupa Angliei, de cinci ori Cupa Ligii engleze şi o dată Liga Campionilor.

