Kylian Mbappe, huiduit de fani la ceremonia de decernare a Balonului de Aur de la Paris

Internaționalul francez, în vârstă de 23 de ani, a avut parte de o primire ostilă când a ajuns la evenimentul de la Paris. Marțea trecută a fost anunțată dorința sa de a părăsi capitala Franței în ianuarie, deși el a negat acest lucru după victoria lui PSG cu 1-0 împotriva lui Marseille, duminică seara.

Zeci de fani au așteptat în fața Theatre du Chatelet pentru a vedea sosirea celor mai mari vedete din fotbal. Mbappe, care nu se aștepta să câștige trofeul, a venit împreună cu tatăl său, Wilfried. El a terminat pe locul șase în urma voturilor, în timp ce starul lui Real Madrid, Karim Benzema, și-a adjudecat primul trofeu al carierei.

În timp ce Mbappe și tatăl său au coborât din mașină, huiduieli au fost auzite de o parte a mulțimii. Primirea nu este surprinzătoare având în vedere rapoartele, chiar dacă jucătorul le-a negat.

„Sunt foarte fericit", a declarat câștigătorul Cupei Mondiale duminică seara, citat de The Mirrors. „Nu am cerut niciodată plecarea mea în ianuarie. Am fost la fel de șocat ca toți ceilalți. Sunt oameni care ar putea crede că sunt implicat în asta, dar nu sunt implicat.

"Anturajul meu era la meciul fratelui meu mai mic, toți oamenii care au grijă de mine nu erau acolo, așa că am fost uluit când am auzit despre asta. După aceea, a trebuit să ne ocupăm de asta, era un meci de jucat. Doar să spun că este complet greșit și sunt foarte fericit".

Deși viitorul lui Mbappe rămâne un subiect fierbinte, seara de luni i-a aparținut lui Benzema. Jucătorul în vârstă de 34 de ani era marele favorit pentru a primi trofeul, după ce a câștigat titlul din LaLiga, Liga Campionilor, Supercopa de Espana și Liga Națiunilor în sezonul trecut.

Benzema a marcat 44 de goluri în doar 46 de meciuri și este pregătit să joace un rol cheie pentru Franța la Cupa Mondială din acest an, alături de Mbappe. Acesta din urmă este văzut de mulți ca un viitor câștigător al Ballon d'Or. Recordul său de goluri este la fel de impresionant, găsind poarta adversă de 39 de ori în ultimul sezon.

Mbappe a fost unul dintre numeroșii fotbaliști care l-au felicitat pe Benzema pentru reușita sa. "Felicitări, frate", a scris el pe Instagram după ceremonie. „Meritat!"

(sursa: Mediafax)