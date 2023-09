Kylian Mbappe l-a egalat pe Thierry Henry în Liga Campionilor

Mbappe, în vârstă de 24 de ani, l-a egalat cu această ocazie pe Thierry Henry, fostul jucător al echipei engleze Arsenal Londra (1999-2007), care ocupă locul secund în clasamentul fotbaliştilor francezi cu cele mai multe goluri marcate pentru un singur club în cea mai importantă competiţie continentală intercluburi.



Cei doi se află însă la mare distanţă de atacantul Karim Benzema, fostul căpitan al echipei Real Madrid, care a înscris 78 de goluri pentru clubul spaniol între 2009 şi 2023. Benzema a părăsit-o pe Real Madrid în această vară, când a semnat cu echipa saudită Al-Ittihad.



Clasamentul istoric al marcatorilor din Liga Campionilor este dominat de portughezul Cristiano Ronaldo, cu 141 de goluri, urmat de argentinianul Lionel Messi, autorul a 129 de goluri. Cei doi nu mai evoluează însă în acest moment la cluburi din Europa.



Pe poziţia a treia se află polonezul Robert Lewandowski (FC Barcelona), cu 92 de goluri, urmat de Karim Benzema, cu un total de 90 de goluri (12 dintre ele pentru Olympique Lyon).



Thierry Henry ocupă poziţia a noua, cu 51 de goluri (35 pentru Arsenal, 7 pentru AS Monaco şi 9 pentru FC Barcelona), în timp ce Kylian Mbappe se află pe locul 19, cu 41 de reuşite (35 pentru PSG şi 9 pentru AS Monaco).



Pe 15 aprilie, Mbappe a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului Paris Saint-Germain, detronându-l pe uruguayanul Edinson Cavani (200 de goluri). Căpitanul selecţionatei Franţei a înscris 225 de goluri în 265 de meciuri disputate până în prezent sub culorile echipei pariziene. Mbappe a marcat de asemenea 40 de goluri pentru Les Bleus, în 71 de selecţii.



Marţi, Kylian Mbappe a egalat un alt record, înscriind pentru PSG în Liga Campionilor pentru al şaptelea sezon consecutiv, performanţă reuşită anterior de Edinson Cavani (între 2013 şi 2020).