Lionel Messi și Inter Miami pornesc în apărarea titlului în MLS. Louis Munteanu, la debut pentru DC

Lionel Messi și Inter Miami întâlnesc Los Angeles FC, în meciul care ține capul de afiș al primei etape. Campioana din Miami se deplasează la Los Angeles, pentru un meci care se anunță cu un public record de peste 70.000 de spectatori.

Messi și Son – duelul superstarurilor

Messi a continuat să-și etaleze influența extraordinară la Inter Miami. După ce a câștigat MLS Cup 2025, Supporters’ Shield și un trofeu Leagues Cup, argentinianul rămâne lider pe teren și în vestiar.

Starul argentinian se află la al patrulea sezon la Inter Miami. În precedentele două ediții de campionat, a fost desemnat cel mai valoros jucător al ligii.

Clubul este evaluat la 1,35 miliarde de dolari conform Forbes.

În primul meci, Inter Miami se confruntă cu Los Angeles FC, la care lider este fosta vedetă de la Tottenham Hotspur, sud-coreeanul Son Heung-min.

Sosit la LAFC în 2025, Son a marcat 12 goluri și a oferit 4 assist-uri, contribuind la parcursul cu 8 victorii și 4 remize, în 13 partide.

Partida este programată duminică, de la ora 4:30.

Printre alte nume de marcă care s-au alăturat echipelor din MLS în acest an se numără James Rodriguez, de la Minnesota United, German Berterame la Inter Miami și Timo Werner, care a ajuns la San Jose Earthquakes.

Louis Munteanu – cel mai scump transfer al lui D.C. United

În ianuarie, Louis Munteanu a devenit cel mai scump transfer din istoria lui D.C. United, pentru aproape 6 milioane de euro, adus de la vicecampioana României CFR Cluj.

Rolul său este văzut ca fiind revitalizarea compartimentului ofensiv al echipei, care a marcat doar 30 de goluri în 34 de partide în sezonul precedent.

Munteanu va face pereche în atac cu Tai Baribo, într-un plan de redresare a formației sub comanda lui René Weiler.

Louis Munteanu este așteptat să debuteze în meciul D.C. United – Philadelphia Union, duminică, de la ora 2:30.

Sezonul MLS va avea în acest an o întrerupere de șapte săptămâni pentru Cupa Mondială, programată în iunie și iulie.

Cinci stadioane din MLS vor găzdui meciuri de Cupa Mondială, în timp ce multe altele vor fi folosite ca facilități de antrenament și zone pentru fani.

MLS a anunțat că plănuiește o altă schimbare majoră care speră să atragă și mai multe nume mari.

Începând din iulie 2027, competiția va trece de la actualul program de primăvară până în toamnă, la o rotație de vară până în primăvară.

