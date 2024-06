Spalletti: Italiei îi lipsește intensitatea și fizicul

Golurile lui Remo Freuler și Ruben Vargas le-au adus elvețienilor prima victorie în fața azzurrilor din 1993, câștigătorii Euro 2020 fiind complet depășiți de joc.

„Avem nevoie de jucători cu mai mult fizic, când crezi că poți juca cu calitatea ta... dar îți pierzi intensitatea, este normal să ai nevoie să amesteci lucrurile", a declarat Spalletti reporterilor, potrivit AFP.

„Ceea ce s-a întâmplat în seara asta nu s-a rezumat la o singură cauză... dacă nu faci mai mult în ritm și intensitate, este greu să concurezi pe picior de egalitate”.

„Am fost sub paritate în ceea ce privește intensitatea, în seara asta am făcut șase schimbări (în formație) pentru că am vrut să permit jucătorilor să fie proaspeți, dar tempoul a fost același".

În ciuda faptului că a spus că echipa sa nu avea ritm, Spalletti și-a asumat responsabilitatea pentru înfrângere.

„Nu este vina nimănui, vreau să subliniez acest lucru", a spus el.

„Responsabilitatea este a mea, eu sunt întotdeauna de partea jucătorilor, le mulțumesc că m-au adus aici (la Euro)".

(sursa: Mediafax)