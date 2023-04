Luka Modric îşi prelungeşte contractul cu Real Madrid

Potrivit cotidianului AS, Modric s-a întâlnit cu responsabilii madrileni, inclusiv cu preşedintele Florentino Perez, cu care a discutat continuitatea sa pe Santiago Bernabeu.



Florentino Perez are o politică strictă în privinţa prelungirii contractelor jucătorilor de peste 30 de ani, cu care renegociază doar acorduri pentru un an suplimentar, aşa cum a procedat şi în cazul lui Modric, mizând şi pe faptul că talentatul fotbalist croat doreşte să rămână la Real Madrid, deşi are pe masă o ofertă impresionantă din fotbalul arab, care i-ar aduce 25 de milioane de euro pe sezon, adaugă sursa citată.



Câştigător al Balonului de Aur în 2018, an în care a disputat finala Cupei Mondiale cu naţionala Croaţiei (pierdută în faţa Franţei), Luka Modric a fost achiziţionat în 2012 de Real Madrid, de la echipa engleză Tottenham Hotspur. El a câştigat de cinci ori Liga Campionilor cu Real Madrid, precum şi trei titluri de campion al Spaniei, între alte trofee.



Noul contract, valabil până la 30 iunie 2024, îi va permite lui Modric să depăşească bariera de 500 de meciuri disputate în tricoul lui Real Madrid (în prezent are 480), precizează AS.