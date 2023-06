Luka Modric și-a prelungit contractul cu Real Madrid până în 2024

Luka Modrić, 37 de ani, s-a alăturat echipei Real Madrid în 2012, venind de la Tottenham Hotspur, unde a evoluat 4 sezoane. În cele unsprezece sezoane petrecute în tricoul alb, a jucat 488 de meciuri și a câștigat 23 de trofee: 5 Ligi ale Campionilor, 5 Cupe Mondiale ale Cluburilor, 4 Supercupe ale Europei, 3 titluri în LaLiga, 2 Copa del Rey și 4 Supercupe ale Spaniei.



Modrić a câștigat cele mai importante premii individuale de-a lungul carierei sale ca jucător la Real Madrid, inclusiv Balonul de Aur 2018, Premiul FIFA The Best Player of the Year 2018, Premiul UEFA Player of the Year 2017/18, Balonul de Aur al Cupei Mondiale a Cluburilor 2017, iar în acest sezon a făcut parte din FIFA/FIFPro World XI pentru a șasea oară în cariera sa. El are, de asemenea, 166 de apariții în culorile echipei naționale a Croației, cu care a câștigat titlul de vicecampion mondial în 2018.



De asemenea, a câștigat Balonul de Aur la Cupa Mondială din Rusia și Balonul de Bronz la Cupa Mondială din Qatar.

(sursa: Mediafax)