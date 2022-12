Meci palpitant. Man City mai bună decât Liverpool în optimile Cupei Ligii

Fundașul Nathan Ake a marcat cu capul golul victoriei, în minutul 58, după ce Mohamed Salah egalase pentru 2-2, la un minut după ce Riyad Mahrez a readis pe City în avantaj la începutul reprizei secunde.

Erling Haaland a marcat al 24-lea său gol al sezonului în toate competițiile, gol cu care a deschis tabela pentru City, în minutul 10 pe Etihad Stadium, iar Liverpool a răspuns în minutul 20, când Fabio Carvalho a reluat în plasă o pasă a lui James Milner..

Cetățenii vor juca sferturile de finală în deplasare, cu Southampton.

Antrenorul lui Liverpool, Juergen Klopp, a considerat că golul lui Haaland a fost din offside și a deplâns faptul că tehnologia VAR nu este folosită în Cupa Ligii până în faza semifinalelor.

"Avem VAR, arbitrii sunt obișnuiți cu VAR. Tehnologia este aici, de ce să nu o folosim?", a spus antrenorul german.

"Am muncit din greu, am făcut lucruri bune. Nu am fost suficient de buni pentru această seară, dar este vorba de City pe terenul lor, va fi întotdeauna un meci incredibil de dificil".

Antrenorul lui City, Pep Guardiola, care s-a bucurat de prima victorie în fața lui Liverpool în șase meciuri în toate competițiile, a fost mulțumit de prestația echipei sale.

"Nu putem spune că nu a fost un meci bun", a spus el. "Nu este ușor să păstrezi mingea împotriva lui Liverpool, deoarece au o structură defensivă care este cea mai dificilă cu care m-am confruntat vreodată în cariera mea."

Haaland a părut refăcut după pauza prelungită cauzată de neparticiparea Norvegiei la Cupa Mondială și a contribuit mult la jocul de construcție al echipei sale.

Norvegianul a valorificat prima ocazie clară ce i s-a ivit, marcând cu piciorul stâng din centrarea lui Kevin De Bruyne, același care a furnizat pasa și la golul decisiv.

(sursa: Mediafax)