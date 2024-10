Mbappe este ''foarte calm'' înainte de El Clasico, asigură antrenorul Ancelotti

"Îl văd foarte calm în felul în care se antrenează, are încredere în calităţile sale şi cred că mâine va fi cel care va face diferenţa, ca întotdeauna", a rezumat tehnicianul italian situaţia lui Mbappe.



Tehnicianul a punctat că nu are ce instrucţiuni speciale să-i dea internaţionalului francez, deoarece acesta cunoaşte perfect ce are de făcut: "Să înscrie goluri", a menţionat Ancelotti.



Aşa cum se ştie, Comisia paritară de apel a Ligii franceze de fotbal (LFP) va tranşa vineri în favoarea lui Kylian Mbappe litigiul financiar pe care căpitanul selecţionatei Franţei îl are cu fostul său club, Paris Saint-Germain, informează cotidianul sportiv L'Equipe.



Atacantul echipei spaniole Real Madrid solicită suma de 55 de milioane de euro din partea clubului parizian, reprezentând salarii neachitate şi alte prime.



La începutul anului, înaintea deciziei lui Mbappe de a pleca de la PSG, cele două părţi au afirmat că atacantul a renunţat la o parte din primele sale în urma unui acord încheiat cu clubul francez în august 2023, după ce el fusese exclus din lot timp de o lună.



Kylian Mbappe cere acum plata unei sume de 55 de milioane de euro care include ultima treime dintr-o primă de instalare (36 de milioane de euro brut), salariul pe lunile aprilie, mai, iunie, precum şi o primă de etică pe aceste trei luni.



Mbappe a sesizat Comisia juridică a LFP, care s-a întrunit la mijlocul lui septembrie, în prezenţa ambelor părţi. Comisia a recomandat iniţial medierea, dar, în faţa refuzului jucătorului, a cerut lui PSG să plătească cele 55 de milioane în termen de o săptămână.



Potrivit clubului parizian, această solicitare a jucătorului echivalează cu nerespectarea acordului încheiat în august 2023. Tabăra Mbappe consideră, la rândul său, că acest acord, într-o perioadă în care jucătorul exclus din lot era sub presiune, nu a fost semnat şi este deci nul.



Kylian Mbappe este vizat în prezent de o anchetă a poliţiei suedeze pentru "viol şi agresiune sexuală", după un weekend petrecut luna aceasta la Stockholm, însă fotbalistul a denunţat un "fake news".



În La Liga, FC Barcelona este pe primul loc după 10 etape, cu 27 de puncte, Real Madrid fiind pe 2, cu 24 de puncte. Sâmbătă seară, cele două mari rivale se vor confrunta pe Santiago Bernabeu.

