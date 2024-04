Mbappe trimite PSG în finala Cupei Franței

PSG a dominant partida și părea pregătită să preia conducerea în debutul meciului, dar portarul Steve Mandanda le-a zădărnicit încercările și a apărat un penalty obținut de Mbappe în minutul 37.

Cu toate acestea, atacantul în vârstă de 25 de ani a deschis scorul trei minute mai târziu, reluând o pasă de la Fabian Ruiz pentru cel de-al optulea său gol în competiție.

PSG va înfrunta Olympique Lyonnais în finala Cupei pe 25 mai, după ce marți a învins cu 3-0 Valenciennes FC.

Rennes a căutat cu disperare un egal în a doua repriză pentru a forța prelungirile, dar un șut al lui Martin Terrier a fost singura amenințare reală la poarta parisienilor, în timp ce Mandanda a avut o nouă intervenție, refuzând celor de la PSG dublarea avantajului.

„A fost o primă repriză dificilă, dar am dominat complet jocul. Rennes a fost foarte bună. Am avut mult ritm în prima repriză, iar în a doua am avut șansa de a face 2-0, dar Mandanda a fost impresionant", a declarat Luis Enrique, antrenorul lui PSG, citat de Reuters.

„Cupele din orice țară sunt deosebit de importante și acesta a fost unul dintre obiectivele noastre încă de la începutul sezonului".

PSG, care este pe primul loc în clasamentul Ligue 1, înfruntă sâmbătă pe Clermont Foot și primește miercuri pe Barcelona în prima manșă a sferturilor de finală din Liga Campionilor.

„Înainte de a ne gândi la Liga Campionilor, trebuie să ne gândim la Clermont. Este important pentru echipă să aibă performanțe la un nivel ridicat în toate competițiile", a adăugat Luis Enrique.

„Să joc împotriva fostei mele echipe (Barca) va fi frumos, dar vreau să fim competitivi și să facem un meci mare".

(sursa: Mediafax)