Meciuri Champions League: Spectacolul revine în această săptămână

Primele patru meciuri din optimile Champions League vor avea loc în această săptămână. După o pauză de aproximativ două luni, cea mai importantă competiție inter-cluburi din Europa se reia cu dueluri de top.

Capul de afiș este ținut de meciul dintre FC Barcelona și PSG, care va avea loc marți, de la ora 22:00. Tot atunci este programat și duelul dintre Leipzig și Liverpool.

O zi mai târziu vor avea loc două meciuri în care este posibil să vedem multe goluri: FC Sevilla - Borussia Dortmund și FC Porto - Juventus Torino.

Avancronica meciurilor din această săptămână:

FC Barcelona - PSG: Nu vom vedea un duel Messi vs. Neymar, dar spectacolul e garantat

Accidentarea suferită de Neymar recent îl va ține departe de gazon timp de o lună. Astfel, brazilianul va rata șansa de a-și întâlni fosta echipă, pentru care a evoluat timp de patru ani.

Neymar are amintiri foarte plăcute din perioada în care a jucat la FC Barcelona, unul dintre meciurile sale de referință fiind acel 6-1 din 2017, în care a marcat două goluri pe final și a contribuit la calificarea catalanilor în sferturile Champions League.

De altfel, a fost spectacol tot timpul când cele două echipe s-au întâlnit. Tot în 2017, PSG învinsese FC Barcelona cu 4-0 în prima manșă a optimilor de finală. În total s-au marcat nu mai puțin de 38 de goluri în cele 11 meciuri.

În ce privește statistica directă, FC Barcelona s-a impus de cinci ori, PSG de trei ori, iar alte trei meciuri s-au terminat la egalitate.

Echilibru anticipează casele de pariuri și în privința duelului din optimile Champions League. Cotele la pariuri online pentru calificare sunt de 1.90 pentru ambele echipe.

Pentru partida de marți, FC Barcelona are șanse mai bune să câștige, cota fiind 2.02. Victoria francezilor are cota 3.35, iar egalul are cota 4.05.

Leipzig - Liverpool: Se prelungește criza "cormoranilor"?

În perioada recentă, Liverpool a bifat mai multe borne negative. Are o serie de trei înfrângeri la rând, ceea ce nu i s-a mai întâmplat trupei lui Jurgen Klopp din 2017. În plus, cumulat pe ultimele meciuri are și trei înfrângeri la rând acasă, contraperformanță care a fost înregistrată ultima dată în anii '60.

Iar misiunea lui Liverpool nu va fi deloc ușoară. Leipzig este o echipă în formă, are patru victorii la rând și ocupă locul 2 în clasamentul din Bundesliga.

Se anunță câteva absențe pentru ambele echipe. De la Leipzig vor absenta Forsberg, Szoboszlai, Laimer, Hartmann și Henrichs, toți accidentați. De partea cealaltă, Liverpool nu va putea conta pe Davies, Fabinho, Gomez, Jota, Kelleher, Matip, Milner, Origi și Van Dijk.

Liverpool este însă favorită la pariuri, poate și pentru că meciul tur se va disputa pe teren neutru, la Budapesta, iar Leipzig nu va putea profita de avantajul unei arene pe care o cunoaște. Echipa lui Klopp are 1.36 la calificare, iar Leipzig are 3.20. Cât privește meciul de marți, Leipzig are 3.10 la victorie, iar Liverpool are 2.30. Rezultatul de egalitate are cota 3.60.

FC Sevilla - Borussia Dortmund: Se anunță un meci foarte spectaculos

FC Sevilla este într-o formă excelentă, cu opt victorii la rând în toate competițiile, iar miercuri o va întâlni pe Borussia Dortmund, echipă recunoscută pentru apetitul său ofensiv.

Dortmund are însă un sezon slab în Bundesliga, fiind pe locul 6, dar în Champions League pare o echipă diferită.

Poate și din acest motiv Dortmund este considerată favorită la calificare, având cota 1.70. Sevilla are cota 2.16 la calificare. Pentru partida de miercuri, FC Sevilla are cota 2.35 să câștige, egalul are cota 3.40, iar victoria nemților 3.15.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în 2010, când la Sevilla scorul a fost 2-2, iar la Dortmund andaluzii s-au impus cu 1-0.

FC Porto - Juventus: Italenii nu au fost învinși niciodată de această echipă

Juventus Torino are un adversar care pare că îi este la îndemână. Torinezii s-au mai duelat de cinci ori cu FC Porto și au un bilanț de patru victorii și o remiză.

Ultima dată cele două echipe s-au întâlnit tot în optimile Champions League, în 2017. Juventus s-a impus atunci cu 2-0 la Porto și 1-0 în retur.

FC Porto nu traversează o formă prea bună, după ce a încheiat la egalitate ultimele patru meciuri. În schimb, Juventus vine după o înfrângere cu Napoli.

La pariuri, Juventus e favorită la calificare, cu o cotă de 1.20, iar FC Porto are 4.75. Pentru meciul de miercuri, Juventus are cota 1.98 să obțină victoria, gazdele au cota 4.30, iar egalul are cota 3.25.