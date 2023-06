Messi a vorbit despre o adaptare foarte dificilă la PSG

Noul jucător de la Inter Miami, din MLS, care sâmbătă a împlinit 36 de ani, s-a referit într-un interviu difuzat de beIN Sports la cariera sa de la PSG, unde a semnat în vara lui 2021 după 17 sezoane la FC Barcelona.



"Am venit la Paris pentru că îmi plăcea clubul, aveam prieteni acolo în vestiar (...) mi s-a părut mai uşor să mă adaptez spre deosebire de alt loc în care aş fi putut să merg. În realitate a fost o adaptare foarte dificilă, mult mai greu decât mă aşteptam, din cauza, în special, a unui nou mod de joc, noi colegi de echipă, un oraş nou. Am ajuns destul de târziu la Paris, nu am avut parte de pregătire în pre-sezon", a arătat Messi, adăugând că şi familiei lui i-a fost greu să se acomodeze.



El a menţionat că primul său sezon la PSG, în care a marcat doar 11 goluri în 34 de meciuri, a fost şi el complicat după ce a contractat Covid-19 în Argentina, în vacanţa de iarnă, ceea ce l-a forţat să ia o pauză timp de o lună.



"Mi-a luat mult timp pentru a fi din nou în formă", a spus Messi, care a înregistrat rezultate mult mai satisfăcătoare la începutul sezonului următor, până la Cupa Mondială câştigată în decembrie cu Argentina, în Qatar.



"Nu este o scuză, dar Cupa Mondială a jucat un rol important. Unii au revenit la cluburile lor mai târziu, alţii s-au accidentat, precum Neymar. Cred că, în general, nivelul campionatului sau al Ligii Campionilor a fost afectat de această Cupă Mondială", a spus Messi.



El a adăugat că a avut parte şi de un tratament ostil din partea suporterilor PSG, spre finalul perioadei la gruparea din capitala Franţei, existând o "ruptură" între el şi o parte a fanilor.



Superstarul argentinian ar putea debuta la noua sa echipă, Inter Miami, pe data de 21 iulie, a anunţat, marţi, proprietarul clubului de fotbal din MLS (Major League Soccer).



Într-un interviu acordat publicaţiei Miami Herald, Jorge Mas a declarat că Messi este susceptibil să joace primul său meci pentru Inter contra clubului mexican Cruz Azul în cadrul Cupei Ligilor (Leagues Cup), o competiţie nord-americană organizată în asociere de MLS şi Federaţia mexicană de fotbal.



În vârstă de 35 de ani, Lionel Messi este considerat de mulţi specialişti cel mai bun fotbalist din istorie. El a cucerit în total 43 de trofee, la nivel de club şi echipă naţională, cele mai multe dintre ele cu FC Barcelona, formaţie la care a evoluat între 2004 şi 2021, când a plecat la PSG.



În palmaresul său figurează, între altele, zece titluri de campion în Primera Division, şapte Cupe ale Spaniei, patru Ligi ale Campionilor şi trei Cupe Mondiale ale Cluburilor, toate câştigate alături de Barca. El a fost campion al Franţei în ambele sezoane petrecute la Paris Saint-Germain, cu care a obţinut şi un Trofeu al Campionilor (Supercupa Franţei).



În luna decembrie 2022, Messi a reuşit să-şi îndeplinească marele vis al carierei, acela de a câştiga Cupa Mondială cu selecţionata Argentinei, după o finală pierdută în 2014.



Publicaţia Miami Herald, citând o sursă, a dezvăluit că Messi are un contract pe doi ani şi jumătate în valoare de 60 de milioane de dolari pe an. Contractul ar prevedea, de asemenea, o participare la capitalul clubului la finalul carierei sale de jucător.