Messi, menajat pentru meciurile naţionalei Argentinei din septembrie

Argentina, care va întâlni Chile pe 5 septembrie (la Buenos Aires) şi Columbia pe 10 septembrie (la Barranquilla), a anunţat lotul de 28 de jucători din care nu face parte starul lui Inter Miami.



Din lot nu fac parte nici portarul Franco Armani şi atacantul Angel Di Maria, care şi-a anunţat retragerea după succesul Argentinei la Copa America (1-0 cu Columbia în finală).



Selecţionerul Lionel Scaloni i-a convocat în premieră pe mijlocaşul Ezequiel Fernandez şi atacantul Valentin Castellanos, pe lângă alţi tineri cu puţine selecţii precum Alejandro Garnacho, Valentin Carboni, Valentin Barco şi Matias Soule.



Lotul Argentinei pentru meciurile din septembrie, în preliminariile CM 2026:



Portari: Walter Benitez (PSV Eindhoven), Geronimo Rulli (Olympique Marseille), Juan Musso (Atalanta), Emiliano Martinez (Aston Villa);

Fundaşi: Gonzalo Montiel (Sevilla), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), German Pezzella (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique Marseille), Nicolas Otamendi (Benfica), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyonnais), Valentin Barco (Brighton and Hove Albion);



Mijlocaşi: Guido Rodriguez (West Ham United), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernandez (Chelsea), Giovani Lo Celso (Tottenham Hotspur), Ezequiel Fernandez (Al Qadsiah/Arabia Saudită), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Leandro Paredes (AS Roma).



Atacanţi: Alejandro Garnacho (Manchester United), Matias Soule (AS Roma), Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Valentin Carboni (Olympique Marseille), Julian Alvarez (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter Milano), Valentin Castellanos (Lazio).

AGERPRES