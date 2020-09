Mirel Rădoi a ajuns la ora adevărului

Captura Video

Vineri începe noul mandat al selecționerului Mirel Rădoi la națională. Nu este ce și-a dorit Mirel, însă nu are încotro și are de gestionat o situație grea la tricolorii mari. Nevoit să încropească un lot dintr-un grup de jucători care fie nu au jucat din cauze de carantină, fie din jucători care au lustruit banca de rezerve. Rădoi nici nu mai știe ce are de făcut. Fie să mențină locul șubred în Divizia C a Nations League, fie să califice România la EURO 2020 de anul viitor.

Numai în pielea lui Rădoi să nu fii! Fără jucători exponențiali, fără jucători într-o formă cât de cât competitivă, Mirel Rădoi trebuie să alcătuiască o națională reprezentativă a fotbalului românesc pentru trei, cu noroc poate chiar patru, meciuri deosebit de importante.

Debutul pe banca naționalei îl va face exact cum nu ar fi vrut: acasă cu Irlanda de Nord. Spun că nu și-ar fi dorit asta pentru că oricare nou antrenor la o echipă își dorește ca primul meci să fie în deplasare, cu un joc de apărare. Jucând acasă, Rădoi este nevoit să joace pe atac. Pentru el, fiind fundaș de meserie, e mai complicat să facă strategii de joc ofensiv în 2-3 zile de antrenament cu întregul lot reunit. Cel mai simplu i-ar fi fost un meci în deplasare, în care închizi culoarele, dacă poți și aștepți oportunități pe contraatac.

Din păcate, calendarul lui Rădoi a fost dat peste cap și acum este nevoit să facă ceva ce nu stăpânește foarte bine: să joace cu o echipă agresivă, cum e Irlanda de Nord, pe atac. Iar asta îi va fi foarte dificil la ce lot are la dispoziție. Va evolua cu Ianis Hagi titular pentru că e mai familiarizat cu ce se zoacă în acel spațiu. Dar restul?

Nu Keșeru, nu Budescu, nu Man, nu Mitriță

Patru jucători pentru care suporterii naționalei au votat ca nu cumva să lipsească din lista titularilor în meciurile cu Irlanda de Nord și Austria nu vor fi nici măcar ca rezerve: Keșeru, Budescu și Mitriță. Rădoi a avut pentru fiecare caz în parte argumente, pe care le-a betonat cu declarații ferme: „Mitriță are meciuri în SUA și, dacă venea în România, la întoarcerea peste Ocean urma să stea în carantină, deci pierdea meciurile din MLS. Keșeru abia și-a revenit după infecția cu COVID (deși a jucat și a marcat ulterior, n.r.), Alex Budescu nu este la parametri (când a fost vreodată Budescu în parametri? Însă a fost decisiv aproape la fiecare meci al naționalei în care a jucat, n.r.), iar Denis Man e mai util la naționala lui Adrian Mutu, la U21”.

Marea întrebare: „Cum va aranja Rădoi echipa?”

Mandatul noului selecâioner ar putea însemna o nouă formulă, trecerea de la tradiționalul 4-4-2, care datează la naționala României de mai bine de 40 de ani, la un mult mai modern 4-3-3. Însă jucătorii selecționați nu sunt încă obișnuiți cu noul sistem. Majoritatea mijlocașilor noștri sunt obișnuiți în formula cu doi mijlocași la închidere și două extreme.

Adi Mutu are de gestionat un palmares greu

Nici „tricolorii mici” nu au o toamnă ușoară. Marile așteptări pentru naționala U21 după parcursul excepțional din vara anului trecut, când „puștimea” a jucat semifinalele Campionatului European și s-a calificat la Jocurile Olimpice îl oblibă pe Mutu să țină ștacheta măcar la același nivel. Mutu însă beneficiază de „generozitatea” lui Mirel Rădoi, care a lăsat, pentru această toamnă, la U21, pe Dennis Man și pe Olimpiu Moruțan, jucători pe care Mutu speră să creeze scheletul noii echipe secunde a României.

Lotul României



Portari: Ciprian Tătărușanu (Lyon), Florin Niță (Sparta Praga), David Lazar (Astra)

Fundași: Ionuț Nedelcearu (FC Uf), Vlad Chiricheș (Sassuolo), Alin Toșca (Gaziantep), Dragoș Grigore (Ludogorets), Andrei Burcă (CFR Cluj), Sergiu Hanca (KS Cracovia), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Florin Ștefan (Sepsi OSK)

Mijlocași: Alexandru Crețu (NK Maribor), Dan Nistor (Universitatea Craiova), Alexandru Maxim (Gaziantep), Nicolae Stanciu (Slavia Praga), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Ianis Hagi (Rangers), Ciprian Deac (CFR Cluj)

Atacanți: Gabriel Iancu (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Denis Alibec (Astra,), George Pușcaș (Reading), Sergiu Buș (FCSB)