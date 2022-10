Napoli, Bayern Munchen și Liverpool recorduri statistice în Liga Campionilor

Iată cele mai interesante statistici și recorduri ale etapei.

Club Brugge este doar a doua echipă belgiană din istoria competiției care reușește calificarea în faza eliminatorie a Ligii Campionilor, după Gent în sezonul 2015-16. Și Anderlecht a trecut de prima fază a grupelor UCL în 2000-01, dar a fost eliminată în a doua fază a grupelor.

Bayern Munchen, cu victoria cu Viktoria Plzen 4-2, a stabilit un nou record în Liga Campionilor: 11 victorii consecutive în faza grupelor. Această serie a început în ultima etapă a grupelor din sezonul 2020-21 (vs Lokomotiv Moscova 2-0) și a inclus toate cele 6 meciuri din sezonul următor.

Ajax Amsterdam a încasat 12 goluri în ultimele 3 meciuri din toate competițiile (1-6 vs Napoli, 4-2 vs Volendam, 2-4 vs Napoli). Olandezii nu au mai primit atât de multe goluri într-o serie de trei meciuri din noiembrie 1964 (1-3 vs GVAV, 5-0 vs PSV, 4-9 vs Feyenoord).

Napoli a egalat recordul de goluri (17) marcate de o echipă după 4 etape din faza grupelor în aceeași ediție a Ligii Campionilor. Paris Saint-Germain în sezonul 2017-18 și Bayern în 2021-22 au marcat tot atâtea goluri în acest moment al turneului.

Toate cele 4 echipe spaniole au remizat în cea de-a 4-a etapă a fazei grupelor. Similar s-a mai întâmplat de două ori în istoria Ligii Campionilor: în 1999-2000 (4 egaluri ale celor 4 echipe germane în a 3-a etapă) și 2009-10 (4 egaluri ale celor 4 echipe spaniole în a 4-a etapă).

Liverpool (victorie în deplasare cu Rangers 7-1) a egalat recordul UCL pentru cele mai multe goluri (7) marcate în deplasare. Acesta este al 7-lea caz de acest gen din istoria competiției.

Tot Liverpool a făcut-o deja în 2017 (7-0 cu Maribor). De asemenea, Bayern a reușit acest lucru de două ori (în 2014 cu Roma 7-1, în 2019 cu Tottenham 7-2).

Alte astfel de cazuri sunt: Marseille 7-0 în deplasare cu Zilina în 2010, Lyon 7-1 cu Dinamo Zagreb în 2014, Shakhtar 7-0 cu BATE în 2014.

Paul Wanner a devenit cel mai tânăr jucător al lui Bayern (16 ani și 293 de zile) din istoria Ligii Campionilor.

La thrillerul Barcelona - Inter (3-3) de pe Nou Camp au asistat 92 302 spectatori. Aceasta este cea mai mare asistență la un meci din faza grupelor Ligii Campionilor din 19 octombrie 2016 (Barcelona - Manchester City, pe același stadion, 96 290 de spectatori).

Diogo Costa (Porto) a devenit al 2-lea portar din istoria UCL care a apărat un penalty în 2 meciuri diferite împotriva aceluiași rival (Bayer Leverkusen) și în același sezon. Primul a fost Kasper Schmeichel (Leicester) împotriva Sevillei, în 2016-17.

Diogo Costa a devenit, de asemenea, tot împotriva lui Bayer Leverkusen (3-0), primul jucător din întreaga istorie a Ligii Campionilor care a dat o pasă de gol și a apărat un penalty în același meci.

Precedenții portari care au oferit o pasă de gol în UCL au fost Ulreich (Bayern, vs Celtic, 2017), Ederson (Manchester City, vs Schalke, 2019) și Neuer (Bayern, vs Benfica, 2021).

